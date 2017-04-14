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Глава ЦРУ не оставляет надежд, что Россия осудит Дамаск за инцидент в Идлибе

Международная панорама
14 апреля, 0:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Майкл Помпео отметил, что будучи директором ЦРУ, он "обязан сохранять такую надежду"
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Надежда на то, что Россия осудит Дамаск и возложит на президента Сирии Башара Асада ответственность за применение, согласно позиции Вашингтона, химического оружия в сирийской провинции Идлиб, есть. Такое мнение обозначил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Он напомнил о состоявшихся в среду в Москве переговорах президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я надеюсь, что Россия присоединится к остальному мировому сообществу и осудит атаки, совершенные (в Сирии). Это пока не произошло", - заявил Помпео.

"Будучи директором ЦРУ, я обязан сохранять такую надежду", - добавил он. Помпео рассказал, что ознакомил президента Дональда Трампа с разработанными ЦРУ сценариями различных действий России, Ирана, Сирии. "Я не знаю, что решат и как поступят россияне. Я еще не ознакомился с подробностями встреч в Москве", - признал он.

Мнение Трампа

В среду Трамп дал оценку завершившейся поездке Тиллерсона в Москву.

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"Я хочу отметить огромную работу, проделанную нашим госсекретарем Рексом Тиллерсоном по укреплению альянса НАТО, а также его поездку в Москву для продвижения интересов безопасности Соединенных Штатов и их союзников. Он проделал отличную работу", - сказал президент США.

Он охарактеризовал встречи главы Госдепартамента с российским руководством как "очень успешные", Трамп также указал, что переговоры Тиллерсона в Москве, возможно, прошли лучше, чем ожидалось. "Окончательный результат мы обнаружим через большой промежуток времени. Разговоры не самое главное. Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть, лучше, чем ожидалось", - отметил глава государства.

Ракетный удар по Сирии

В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были уничтожены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак, а также применялись в Алеппо.

Президент РФ Владимир Путин в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир" выразил мнение, что основные версии инцидента в Идлибе - это удар сирийской авиации по подпольному цеху боевиков, где были отравляющие вещества, или "просто постановка" и провокация.

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Визит Тиллерсона в Россию
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Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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