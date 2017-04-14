В США подан судебный иск против саудовских организаций в связи с терактами 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Группа американских страховых компаний подала иск в суд в нью-йоркском районе Манхэттен против саудовских банков и других организаций в связи с терактами 11 сентября 2001 года. Как следует из документов, полученных в четверг ТАСС из архива суда, американские фирмы добиваются от ответчиков выплаты не менее $4,2 млрд.

В исковом заявлении утверждается, что два банка Саудовской Аравии, а также восемь компаний и благотворительных организаций королевства оказывали поддержку террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Ее боевики осуществили 11 сентября 2001 года теракты в США, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек.

В документе говорится, что без помощи со стороны ответчиков террористы "Аль-Каиды" "не смогли бы успешно спланировать, координировать и осуществить теракты 11 сентября". От саудовских структур требуют покрыть все издержки, связанные с проведением процесса, а также выплатить компенсацию в размере не менее $1,4 млрд. При этом, в случае решения суда в пользу истцов, согласно действующему в США "Закону о борьбе с терроризмом", данная сумма автоматически увеличится в три раза - до $4,2 млрд.

В исковом заявлении среди ответчиков фигурирует, в частности, комитет Саудовской Аравии по оказанию помощи беженцам из Чечни и Косова. В качестве подтверждения связи этой организации с террористами приводятся выводы российских спецслужб. Дата начала судебного разбирательства пока не определена, какие юристы представляют интересы ответчиков также пока не уточняется. В четверг представителям саудовских структур были направлены повестки о явке в суд.

В сентябре прошлого года Конгресс США проголосовал за законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за эти теракты. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в Соединенных Штатах на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае решений судов по искам американских граждан.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.