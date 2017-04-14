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Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США

Международная панорама
14 апреля, 2:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Экс-сотрудник ЦРУ сослался на статью NYT, в которой утверждается, что строительство так называемых пещер Тора-Бора финансировалось ЦРУ в 1980-е годы
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Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден

© EPA/PANTELIS SAITAS

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Проживающий в России бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что тоннельный комплекс, по которому в четверг Пентагон ударил сверхмощной фугасной авиационной бомбой, был построен на средства самих Соединенных Штатов. Об этом Эдвард Сноуден написал на своей странице в сети Twitter.

"И эти сети тоннелей моджахедов мы бомбим в Афганистане? Мы сами и заплатили за них", - написал Сноуден, сопроводив запись ссылкой на статью газеты The New York Times 2005 года.

В публикации утверждается, что строительство так называемых пещер Тора-Бора в провинции Нангархар на востоке Афганистана финансировалось в 1980-е годы ЦРУ. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

В четверг США нанесли авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в уезде Ачин провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную бомбу GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).

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