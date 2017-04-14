Глава ЦРУ увязал удар по аэродрому в Сирии с гибридной активизацией Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские спецслужбы не оставят без ответа значительную активизацию нежелательных действий Ирана и надеются, что в Тегеране не забыли о ракетном ударе Вооруженных сил США по сирийскому военному объекту. Эту позицию обозначил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Что касается иранцев, то они наступают маршем, - заявил Помпео. - Это касается огромного скачка в наращивании средств доставки ракет у движения "Хезболлах", наращивания сил шиитских боевиков и многого другого. Список подобных деяний Ирана с момента подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (по ядерной программе Тегерана, СВПД) расширился кардинально". По словам главы ЦРУ, Тегеран "действует гибридными путями через негосударственные организации везде, где только можно", будь то оккупированные палестинские территории или Сирия.

Помпео не дал прямого ответа на вопрос, что США противопоставят действиям Ирана. "Мы считаем, что в этом плане огромными возможностями обладают наши союзники", - сказал он, упомянув Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива, а также государства Европы.

При этом директор ЦРУ дал понять, что ракетный удар Вооруженных сил США на прошлой неделе по сирийскому военному аэродрому был задуман как предостережение в том числе Тегерану. "Я надеюсь, что это не прошло незамеченным в Иране", - резюмировал Помпео.

ООН, США и Евросоюз сняли экономические ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с его ядерной программой. Отмена санкций стала возможной после того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых им в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан 14 июля 2015 года. Однако Вашингтон отменил лишь вторичные санкции в отношении Исламской Республики, связанные с другими странами, в то время как первичные ограничительные меры, касающиеся граждан США и американского торгового эмбарго против Ирана, остаются в силе.