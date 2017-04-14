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ООН: число запросов на предоставление убежища в Мексике выросло на 1000% с 2011 года

Международная панорама
14 апреля, 1:36 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По данным организации, только с 2015 по 2016 год рост составил 156%
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МЕХИКО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Все большее число жителей центральноамериканских республик пытаются укрыться в Мексике от царящего в их регионе насилия. Об этом рассказал в четверг в интервью радиостанции Noticias MVS представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в стране Марк Мэнли.

"С 2011 года число тех, кто обращается за предоставлением убежища в Мексике, выросло на 1000%, и только с 2015 по 2016 год рост составил 156%, - сообщил он. - В настоящее время в миграционной динамике наблюдаются очень значительные перемены". По словам представителя УВКБ, основную угрозу для жителей Гватемалы, Сальвадора и Гондураса представляют могущественные уличные банды. "Когда люди не выполняют их требования, они сильно рискуют", - отметил он.

Упомянутые страны, входящие в так называемый Северный треугольник Центральной Америки, считаются одними из самых опасных в мире. В Сальвадоре 2015 году уровень насилия достиг максимума со времен гражданской войны: за год были убиты свыше 6,6 тысячи человек, в том числе сотни детей и подростков. В 2016 году, по заявлениям властей, ситуацию удалось заметно изменить в лучшую сторону. В январе текущего года республика впервые за два года прожила день без убийств.

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