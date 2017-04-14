ООН: число запросов на предоставление убежища в Мексике выросло на 1000% с 2011 года

Boeing провела первый испытательный полет нового самолета 737 MAX 9Экономика и бизнес 14 апреля, 2:55
CNN: скорпион ужалил пассажира самолета United Airlines во время полетаПроисшествия 14 апреля, 2:52
Лионский беспорядок: матч Лиги Европы во Франции омрачен драками фанатовСпорт 14 апреля, 2:52
Экс-генерал НАТО: борьба с ИГ в Сирии будет проиграна, если Асад уйдетМеждународная панорама 14 апреля, 2:34
Путин прибыл в Бишкек для участия в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБПолитика 14 апреля, 2:33
Президент "Лиона" считает, что ответный матч с "Бешикташем" нужно провести без болельщиковСпорт 14 апреля, 2:28
Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружиеМеждународная панорама 14 апреля, 2:24
Матвиенко: Москва надеется на содействие Эр-Рияда в борьбе с терроризмомПолитика 14 апреля, 2:12
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими СШАМеждународная панорама 14 апреля, 2:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Все большее число жителей центральноамериканских республик пытаются укрыться в Мексике от царящего в их регионе насилия. Об этом рассказал в четверг в интервью радиостанции Noticias MVS представитель Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в стране Марк Мэнли.
"С 2011 года число тех, кто обращается за предоставлением убежища в Мексике, выросло на 1000%, и только с 2015 по 2016 год рост составил 156%, - сообщил он. - В настоящее время в миграционной динамике наблюдаются очень значительные перемены". По словам представителя УВКБ, основную угрозу для жителей Гватемалы, Сальвадора и Гондураса представляют могущественные уличные банды. "Когда люди не выполняют их требования, они сильно рискуют", - отметил он.
Упомянутые страны, входящие в так называемый Северный треугольник Центральной Америки, считаются одними из самых опасных в мире. В Сальвадоре 2015 году уровень насилия достиг максимума со времен гражданской войны: за год были убиты свыше 6,6 тысячи человек, в том числе сотни детей и подростков. В 2016 году, по заявлениям властей, ситуацию удалось заметно изменить в лучшую сторону. В январе текущего года республика впервые за два года прожила день без убийств.