Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-генерал НАТО: борьба с ИГ в Сирии будет проиграна, если Асад уйдет

Международная панорама
14 апреля, 2:34 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Бывший генеральный инспектор Бундесвера также выразил возмущением тем, что Европа рукоплещет Трампу, нарушившему суверенитет Сирии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-глава Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят

Экс-глава Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят

© AP Photo/Fabian Bimmer

ВЕНА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сирийские вооруженные силы развалятся и проиграют войну террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), если президент страны Башар Асад сейчас покинет свою должность. С таким предупреждением выступил экс-глава Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят.

Рассуждая на тему возможного ухода Асада с поста президента, генерал в отставке отметил, что дело заключается не в самом уходе, а в том, когда и при каких обстоятельствах это должно произойти. По его словам, Россия "еще в 2015 году отмечала, что для начала в Сирии надо установить перемирие, сформировать переходное правительство и организовать свободные выборы". При этом вопрос участия Асада в этих выборах всегда становился спорным моментом для США и России.

Смотрите также

Трамп: уход Асада не является условием для мирного урегулирования в Сирии
Тиллерсон: уход Асада должен происходить организованно, это займет время
Сенатор призвал Трампа осознать, что для Сирии ИГ опаснее Асада

"То, что мы сегодня слышим от американской администрации, не вносит ясности. Нам просто говорят, что Асад должен уйти. Это понятно, я бы хотел от них услышать точный ответ, когда это произойдет. Кстати, "Большая семерка" тоже говорит, что Асад должен уйти, и больше ничего", - сказал Куят во время популярного ток-шоу Talk im Hangar-7 ("Разговор в седьмом ангаре") на австрийском телеканале ServusTV.

"Вопрос заключается в том, что произойдет в конце. Если все убеждены в том, что рано или поздно Асад будет привлечен к ответственности, то он определенно не будет играть никакой роли в новых выборах или мирном процессе. Но решающий момент сегодня таков: если Асад сейчас уйдет, то сирийская армия развалится и больше не будет сухопутных сил, способных победить ИГ. А ведь мы заинтересованы в этом (победе над ИГ - прим. корр.), того же вроде хочет и Трамп", - подчеркнул генерал в отставке.

"Я убежден, что США и Россия должны найти путь, который приведет к этой политической цели (разгрому ИГ - прим. корр.)", - добавил Куят.

Странная позиция Европы

Экс-генерал НАТО также назвал странной позицию Европы, которая рукоплещет Дональду Трампу, нарушившему, по словам Харальда Куята, западные ценности, напав на суверенную Сирию.

Читайте также новости по теме:
Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
© Артем Коротаев/ТАСС
Лавров: в Сирии предпринимаются попытки подорвать режим перемирия
Асад: у властей Сирии больше нет химического оружия
CNN: США перехватили переговоры сирийских военных, обсуждавших подготовку химатаки

По словам генерала в отставке, с самого начала Россия позитивно реагировала на приход к власти в США Трампа, "тогда как весь западный мир воспринимал его негативно и на протяжении месяцев поливал его помоями". "И вдруг после воздушной атаки по сирийскому аэродрому он становится героем Запада. Стоит тогда задаться вопросом, какую политику и какие взгляды мы преследуем? Его (Трампа) вначале предупреждали, что надо соблюдать западные ценности, иначе никто с ним не будет сотрудничать", - отметил Куят.

"Теперь же он нарушает эти ценности, территориальную целостность страны, нападает на суверенное государство (Сирию - прим. корр.), при этом пока нет никаких доказательств (химической атаки на Идлиб - прим. корр.), но он все равно становится любимчиком всех западных глав государств и правительств, а также СМИ. Разве это не странно?" - подчеркнул Куят.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Почти все европейские страны приветствовали эту американскую атаку.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане
4
Путин примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в Бишкеке
5
Самойлова надеется, что еще сумеет в будущем выступить на "Евровидении"
6
Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие
7
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама