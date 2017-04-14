Экс-генерал НАТО: борьба с ИГ в Сирии будет проиграна, если Асад уйдет

ВЕНА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Сирийские вооруженные силы развалятся и проиграют войну террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), если президент страны Башар Асад сейчас покинет свою должность. С таким предупреждением выступил экс-глава Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор Бундесвера Харальд Куят.

Рассуждая на тему возможного ухода Асада с поста президента, генерал в отставке отметил, что дело заключается не в самом уходе, а в том, когда и при каких обстоятельствах это должно произойти. По его словам, Россия "еще в 2015 году отмечала, что для начала в Сирии надо установить перемирие, сформировать переходное правительство и организовать свободные выборы". При этом вопрос участия Асада в этих выборах всегда становился спорным моментом для США и России.

"То, что мы сегодня слышим от американской администрации, не вносит ясности. Нам просто говорят, что Асад должен уйти. Это понятно, я бы хотел от них услышать точный ответ, когда это произойдет. Кстати, "Большая семерка" тоже говорит, что Асад должен уйти, и больше ничего", - сказал Куят во время популярного ток-шоу Talk im Hangar-7 ("Разговор в седьмом ангаре") на австрийском телеканале ServusTV.

"Вопрос заключается в том, что произойдет в конце. Если все убеждены в том, что рано или поздно Асад будет привлечен к ответственности, то он определенно не будет играть никакой роли в новых выборах или мирном процессе. Но решающий момент сегодня таков: если Асад сейчас уйдет, то сирийская армия развалится и больше не будет сухопутных сил, способных победить ИГ. А ведь мы заинтересованы в этом (победе над ИГ - прим. корр.), того же вроде хочет и Трамп", - подчеркнул генерал в отставке.

"Я убежден, что США и Россия должны найти путь, который приведет к этой политической цели (разгрому ИГ - прим. корр.)", - добавил Куят.

Странная позиция Европы

Экс-генерал НАТО также назвал странной позицию Европы, которая рукоплещет Дональду Трампу, нарушившему, по словам Харальда Куята, западные ценности, напав на суверенную Сирию.

По словам генерала в отставке, с самого начала Россия позитивно реагировала на приход к власти в США Трампа, "тогда как весь западный мир воспринимал его негативно и на протяжении месяцев поливал его помоями". "И вдруг после воздушной атаки по сирийскому аэродрому он становится героем Запада. Стоит тогда задаться вопросом, какую политику и какие взгляды мы преследуем? Его (Трампа) вначале предупреждали, что надо соблюдать западные ценности, иначе никто с ним не будет сотрудничать", - отметил Куят.

"Теперь же он нарушает эти ценности, территориальную целостность страны, нападает на суверенное государство (Сирию - прим. корр.), при этом пока нет никаких доказательств (химической атаки на Идлиб - прим. корр.), но он все равно становится любимчиком всех западных глав государств и правительств, а также СМИ. Разве это не странно?" - подчеркнул Куят.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Почти все европейские страны приветствовали эту американскую атаку.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.