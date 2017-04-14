СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США готовы нанести превентивный удар по КНДР в случае, если будут в достаточной степени уверены, что Пхеньян в действительности намерен провести очередное, шестое по счету ядерное испытание. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе.

По его данным, США готовы осуществить "упреждающий удар с помощью обычных средств вооружения". Телеканал отмечает, что два боевых корабля США, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, дислоцированы в регионе близ Корейского полуострова. Один из них находится в примерно 300 морских милях от предполагаемого места проведения Пхеньяном ядерного испытания, сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что проконсультируется с Токио прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении Пхеньяна. Также США заверили власти Республики Корея, что не будут наносить удар без предварительного обсуждения с Сеулом, сообщил глава МИД страны Юн Бён Се.

В свою очередь глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие.