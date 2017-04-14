Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР

Международная панорама
14 апреля, 2:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По словам источника в американском разведывательном сообществе, Вашингтон готов осуществить удар с помощью обычных средств вооружения
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США готовы нанести превентивный удар по КНДР в случае, если будут в достаточной степени уверены, что Пхеньян в действительности намерен провести очередное, шестое по счету ядерное испытание. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© Михаил Метцель/ТАСС
NYT: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание
Трамп пообещал, что США посоветуются с Сеулом и Токио, прежде чем наносить удар по КНДР
СМИ: Китай введет санкции против КНДР в случае проведения ядерного испытания

По его данным, США готовы осуществить "упреждающий удар с помощью обычных средств вооружения". Телеканал отмечает, что два боевых корабля США, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, дислоцированы в регионе близ Корейского полуострова. Один из них находится в примерно 300 морских милях от предполагаемого места проведения Пхеньяном ядерного испытания, сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что проконсультируется с Токио прежде чем предпринимать какие-либо действия в отношении Пхеньяна. Также США заверили власти Республики Корея, что не будут наносить удар без предварительного обсуждения с Сеулом, сообщил глава МИД страны Юн Бён Се.

В свою очередь глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
Белый дом не уточняет, санкционировал ли Трамп применение сверхмощной бомбы в Афганистане
4
Путин примет участие в саммитах ЕврАзЭС и ОДКБ в Бишкеке
5
Самойлова надеется, что еще сумеет в будущем выступить на "Евровидении"
6
Глава ЦРУ: КНДР как никогда близка к возможности использовать против США ядерное оружие
7
Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама