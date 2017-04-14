В Нью-Йорке полиция задержала 25 протестующих, устроивших демонстрацию в Trump Tower

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Нью-йоркские правоохранительные органы задержали в четверг не менее 25 человек, устроивших демонстрацию протеста против президента США Дональда Трампа в фойе небоскреба Trump Tower на Манхэттене. Об этом сообщил представитель городского управления полиции.

"Задержаны порядка 25 человек", - уточнил он, добавив, что никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Всего в акции приняли участие около 50 протестующих. По их словам, они выступали в первую очередь против иммиграционной политики Трампа, в частности, его намерения построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов.

Демонстранты скандировали лозунги: "Нет запретам", "Нет стенам". Многие из них держали в руках транспаранты с надписями, осуждающими указы Трампа, которые запрещают въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

После победы Трампа на выборах президента США правоохранительные органы усилили свое присутствие возле небоскреба в центре Нью-Йорка, где располагается штаб- квартира принадлежащей ему компании Trump Organization. Фойе высотки при этом, как обычно, продолжает оставаться открытым для публики.

После того как Трамп одержал победу на выборах в ноябре прошлого года, в США периодически проходят акции протеста, устраиваемые лицами, недовольными его избранием. Одни из самых масштабных демонстраций такого рода прошли в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января и сопровождались актами насилия, по их итогам были задержаны около 230 человек. На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тысяч человек, однако тогда обошлось без нарушений закона.