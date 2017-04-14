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СМИ: пятеро конгрессменов требуют лишить зятя Трампа доступа к секретной информации

Международная панорама
14 апреля, 4:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Законодатели в качестве основания указали на недостаточную готовность Джареда Кушнера поставить компетентные органы в известность о контактах с послом России и председателем Внешэкономбанка
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Пятеро демократов в Палате представителей Конгресса потребовали временно лишить доступа к строго секретной информации старшего помощника и зятя президента США Джареда Кушнера. В качестве основания законодатели указали недостаточную готовность Кушнера поставить компетентные органы в известность о контактах с послом России в США Сергеем Кисляком и председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Hill.

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Она приводит выдержки из письма, которое направили на имя директора ФБР Джеймса Коми конгрессмены Дон Бейер, Тед Луу, Джейми Раскин, Джерри Надлер и Питер Уэлч. Они подозревают помощника президента в скрытности, которая стоила должности советника главы государства по национальной безопасности генерал-лейтенанту Майклу Флинну. "Мы обеспокоены, что Джаред Кушнер может заниматься тоже утаиванием, - говорится в письме. - Учитывая тяжесть обвинений и оставленные без ответа вопросы по поводу недавно вскрывшихся тайных дел администрации с властями и спецслужбами России, мы требуем временно аннулировать внутренний допуск Кушнера к строго секретной информации".

Конгрессмены считают, что зятя Трампа следует лишь такого допуска до завершения разбирательства по поводу законности его действий.

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Кушнер может быть вызван в спецкомитет по разведке Сената Конгресса для дачи показаний в рамках расследования связей между командой Трампа и Россией. Как пояснило издание, поводом для этого является встреча Кушнера в декабре прошлого года с главой ВЭБ. Старший советник президента согласился ответить на такие вопросы, подтвердили позднее в совместном письменном заявлении председатель спецкомитета республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) и старший демократ этого органа Марк Уорнер (от Вирджинии).

В ВЭБ отметили, что руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов и в ходе этих переговоров "обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли". "Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером", - отметили в госкорпорации.

В конце февраля 2016 года во Внешэкономбанке сменился руководитель. Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ о назначении главой госкорпорации Сергея Горькова, ранее занимавшего должность зампреда правления Сбербанка России. На этом посту он сменил Владимира Дмитриева, который возглавлял ВЭБ на протяжении последних 12 лет.

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