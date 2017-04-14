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Fox: Трамп изучает возможность серьезного ужесточения санкций против КНДР

Международная панорама
14 апреля, 5:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Дополнительные ограничения могут быть введены в случае, если Пхеньян продолжит проводить ракетные или ядерные испытания
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп рассматривает введение дополнительных санкций в отношении КНДР в случае, если Пхеньян продолжит проводить ракетные или ядерные испытания. Об этом заявил в четверг телекомпании Fox News неназванный представитель вашингтонской администрации.

"Мы рассматриваем новый пакет дипломатических, экономических мер, а также мер в области безопасности в качестве ответа на продолжающиеся провокации со стороны северокорейского режима, - приводит канал слова источника. - Северная Корея должна понять, что единственным путем к безопасному будущему и экономическому процветанию является отказ от разработки ядерного оружия, баллистических ракет и других типов оружия массового поражения".

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По данным телеканала, среди возможных новых ограничительных мер администрация США рассматривает эмбарго на поставки КНДР нефти, запрет национальной авиакомпании страны пересекать воздушное пространство других государств, а также введение санкций в отношении компаний и лиц, которые ведут бизнес с Пхеньяном или обеспечивают его финансовой поддержкой.

"Есть целый набор возможных мер, вплоть до того, что по сути станет торговой блокадой Северной Кореи", - заявил другой источник в администрации США.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Такие пуски продолжились и в этом году, после очередного подобного испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

США в последнее время неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Однако, по словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, это решение не было обусловлено конкретными причинами.

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Персоны
Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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