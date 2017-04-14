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МИД КНДР: Пхеньян проведет ядерное испытание, когда сочтет нужным

Международная панорама
14 апреля, 7:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Замминистра иностранных дел страны Хан Сон Рёль также заявил AP, что "Север не будет сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США" по КНДР
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. КНДР намерена провести очередное ядерное испытание тогда, когда руководство страны сочтет нужным. Об этом заявил в интервью агентству AP заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль.

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Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пхеньян "проведет свой следующий ядерный тест, когда высшее руководство сочтет нужным", отмечает агентство, не приводя прямых цитат чиновника. По заявлению AP, он назвал ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, "порочным кругом", не пояснив свои слова.

Хан Сон Рёль также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп своими "агрессивными" сообщениями в Twitter "создает неприятности", пишет агентство. Оно напоминает, что ранее американский лидер написал на своей странице в сервисе микроблогов, что "Северная Корея ищет неприятности".

Кроме того, Хан Сон Рёль "заявил AP, что Север не будет сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США" по КНДР.

В четверг телекомпания NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе сообщила, что США готовы нанести "упреждающий удар с помощью обычных вооружений" по КНДР. Телеканал отмечал, что два боевых корабля США, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, дислоцированы в регионе близ Корейского полуострова. Один из них, по данным NBC, находится примерно в 300 морских милях от предполагаемого места проведения Пхеньяном ядерного испытания.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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