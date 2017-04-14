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Постпред США при ООН: Трамп позволяет открыто выражать мнение по любому вопросу

Международная панорама
14 апреля, 7:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
По словам Никки Хейли, несмотря на позицию президента США, она прекрасно понимает, на кого работает, и никогда не выйдет за рамки
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп не ограничивает в свободе заявлений постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли, позволяя ей открыто выражать свое мнение по любому вопросу. Об этом Хейли рассказала в интервью телеканалу CNN.

"Он предоставил мне большую свободу действий, разрешив говорить то, что я думаю, и интерпретировать то, что думает он", - сказала Хейли, говоря о Трампе. При этом она подчеркнула, что никогда не выйдет за рамки. "Я прекрасно отдаю себе отчет в том, на кого я работаю", - добавила постпред.

"Я сильна по своей натуре", - рассказала Хейли, заявив, что при этом иногда может действовать "как слон в посудной лавке". "И, вы знаете, он (Трамп) позволяет мне это", - отметила она.

Постпред США при ООН призналась, что Трамп, с которым она беседует по несколько раз в неделю, никогда не указывал, о чем ей стоит или не стоит говорить. "Я знаю, о чем он думает, и я доношу это", - указала 45-летняя Хейли.

В интервью постпред также рассказала о своих тесных рабочих отношениях с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Последнего она назвала управленцем, который является сторонником "очень вдумчивого подхода". "Я же не боюсь говорить открыто, меня легко не запугаешь, - отметила постпред. - Поэтому я считаю, что мы дополняем друг друга".

Говоря об успехах в своей карьере, Хейли, ранее занимавшая должность губернатора штата Южная Каролина, призналась, что не намерена становиться госсекретарем США или же баллотироваться в сенаторы или президенты. "Каждый считает, что я амбициозна, что я собираюсь баллотироваться на какой-то пост и всегда хочу большего, - сказала она. - Я не могу представить, что я буду принимать участие в гонке за Белый дом".

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