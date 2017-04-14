ВМС Японии не комментируют данные о том, что авианосная группа США входит в Японское море

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ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Руководство ВМС Японии не комментирует данные о том, что ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в настоящее время уже проходит через Корейский пролив и направляется в Японское море.
"Мы знаем о наличии такой информации, - заявили ТАСС в штабе ВМС. - Однако мы ее не комментируем".
Ранее американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor сообщила, что авианосная ударная группа во главе с Carl Vinson находится к западу от японского острова Кюсю в Корейском проливе и идет к восточному побережью КНДР в Японском море. На его крайнем северо-востоке расположен ядерный полигон Пунгери. В последнее время, согласно данным со спутников, там отмечены признаки подготовки к новому, уже шестому ядерному испытанию.
Американская телекомпания NBC сообщила в четверг, что ВС Соединенных Штатов могут нанести превентивный удар неядерным оружием по КНДР, если получат надежную информацию о предстоящем проведении там очередного ядерного испытания.
В состав авианосной ударной группы во главе с Carl Vinson входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца.