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ВМС Японии не комментируют данные о том, что авианосная группа США входит в Японское море

Международная панорама
14 апреля, 8:05 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
При этом в руководстве ВМС Японии отметили, что им известно "о наличии такой информации"
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ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Руководство ВМС Японии не комментирует данные о том, что ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в настоящее время уже проходит через Корейский пролив и направляется в Японское море.

"Мы знаем о наличии такой информации, - заявили  ТАСС в штабе ВМС. - Однако мы ее не комментируем".

Ранее американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor сообщила, что авианосная ударная группа во главе с Carl Vinson находится к западу от японского острова Кюсю в Корейском проливе и идет к восточному побережью КНДР в Японском море. На его крайнем северо-востоке расположен ядерный полигон Пунгери. В последнее время, согласно данным со спутников, там отмечены признаки подготовки к новому, уже шестому ядерному испытанию.

Американская телекомпания NBC сообщила в четверг, что ВС Соединенных Штатов могут нанести превентивный удар неядерным оружием по КНДР, если получат надежную информацию о предстоящем проведении там очередного ядерного испытания.

В состав авианосной ударной группы во главе с Carl Vinson входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца.

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