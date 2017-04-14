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Треть французских избирателей еще не решили, за кого голосовать

Международная панорама
14 апреля, 9:00 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Это рекордный в истории современной Франции показатель, даже с учетом того, что за прошедшую неделю он снизился на 11 пунктов
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ПАРИЖ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Треть избирателей во Франции - 34% - за неделю до выборов еще не приняли решения относительно того кандидата, за которого будут голосовать. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу опрос общественного мнения, проведенный службой Odoxa по заказу государственной радиостанции Franceinfo.

Это рекордный в истории современной Франции показатель, даже с учетом того, что за прошедшую неделю он снизился на 11 пунктов.

Нерешительные левые

Как отмечает в своем комментарии служба Odoxa, "наибольшая часть нерешительного электората находится в лагере потенциальных сторонников трех кандидатов левых сил - социалиста Бенуа Амона, лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона и представителя движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона". Максимален этот показатель у Амона - 44%, тогда как у Меланшона он равен 34%, а у Макрона - 23%.

При этом именно группа избирателей, в целом симпатизирующая французским социалистам, в наименьшей мере определилась относительно того кандидата, которого будет поддерживать - показатель не принявших решение составляет здесь 43%. Это на 11 пунктов выше среднего уровня по стране.

Опрос также показывает, что в этой группе сторонников левых возможен весьма существенный переход голосов от кандидата к кандидату в последний момент перед выборами. Так, 17% из тех, кто вроде бы принял решение поддержать Макрона, готовы в последний момент проголосовать и за Меланшона, несмотря на то, что предвыборные программы и политические взгляды у этих кандидатов весьма различны.

Решительные правые

Как показал опрос, наиболее четко определили своего кандидата те, кто потенциально может поддержать лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен - 87% из них уверены, что сделают именно такой выбор. Высокий показатель поддержки и у кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - 80%. При этом у Фийона есть шансы привлечь на свою сторону 10% электората Макрона и 6% Ле Пен.

Важна программа

Отвечая на вопросы, не сделавшие еще своего выбора избиратели подчеркивают, что примут окончательное решение в первую очередь в соответствии с содержанием предвыборной программой кандидата (63%). При этом личные качества кандидата и его сложившийся политический образ готовы учесть лишь 20% избирателей из этой группы.

Опрос был проведен 12-13 апреля через интернет на основе репрезентативной выборки в 1001 человека, из которых 938 намерены участвовать в выборах. В этой группе насчитывалось 132 сторонника левых сил (вне соцпартии), 118 сторонников Французской социалистической партии, 178 сторонников правоцентристов и 154 "Национального фронта".

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая.

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