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Следователи во Франции требуют лишить Ле Пен парламентского иммунитета

Международная панорама
14 апреля, 9:21 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Ранее лидер "Национального фронта" отказалась предстать перед следователями для дачи показаний, так как защищена парламентской неприкосновенностью
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ПАРИЖ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французские судебные следователи, ведущие дело о возможном хищении лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен финансовых средств Европейского парламента, потребовали лишить ее парламентского иммунитета. Об этом сообщили газета Le Figaro и радиостанция France Info.

Как отмечает радиостанция, "это решение стало реакцией судей на заявление Ле Пен о том, что она не намерена являться по их вызову для дачи показаний, так как защищена парламентской неприкосновенностью". По данным СМИ, следователи направили запросы в Европарламент 29 и 30 марта относительно Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне. Последняя также отказалась ранее предстать перед следователями.

Ле Пен и Бутонне подозреваются в том, что выплачивали деньги лицам, оформленным как их парламентские помощники, но на самом деле работавшим исключительно на партию "Национальный фронт" и почти не появлявшимся в Страсбурге. Обеим политикам предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием.

Как отмечает радиостанция France Info, голосование по вопросу лишения депутатской неприкосновенности проводится Европейским парламентом в ходе пленарной сессии и обычно затягивается на несколько месяцев. Это означает, что решение скорее всего не будет принято до проведения во Франции президентских выборов, которые пройдут в стране два тура - 23 апреля и 7 мая.

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Президентские выборы во Франции
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Ле Пен, Марин
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