СМИ: свыше 5 тыс. жителей шиитских селений эвакуированы из Идлиба в Алеппо

Сафронов: Воробьев - не единственный кандидат на пост тренера московского "Динамо"Спорт 14 апреля, 9:53
Центр "Винзавод" открывает первую выставку цикла "Прощание с вечной молодостью"Культура 14 апреля, 9:33
Экс-полицейского в ЯНАО будут судить за взятку муксуном общим весом 2,5 тНовости Урала 14 апреля, 9:32
Банк ВТБ предоставил кредит тамбовскому производителю мукиБанк историй успеха 14 апреля, 9:02
Около 2 тыс. человек обследуют на Урале в 2017 г. в рамках внедрения коронарных паспортовНовости Урала 14 апреля, 8:45
Врач хабаровской больницы осужден за попытку уехать в Сирию для лечения боевиковПроисшествия 14 апреля, 8:28
Депутат от ЛДПР предложил Собянину создать в Москве Дом молодежиМосква 14 апреля, 8:08
Панарин получит $1,275 млн за 10-е место в списке бомбардиров регулярного сезона НХЛСпорт 14 апреля, 7:47
В Сибири горят около 900 га лесаПроисшествия 14 апреля, 7:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Колонна автобусов с жителями шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая прибыла в пятницу утром в пригород Рашидин в Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Manar, из двух осажденных бандформированиями населенных пунктов в провинции Идлиб вывезено свыше пяти тысяч человек.
Как ожидается, за ними в течения дня в Рашидин прибудут еще три тысячи человек. Эвакуация из селений Эль-Фуа и Кефрая проводится параллельно с выводом боевиков из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая, расположенных к западу от Дамаска. По поступающим сообщениям, оттуда утром выехало 60 автобусов. Согласно достигнутому соглашению между правительственной армией и вооруженными группировками, из-под Дамаска будет выведено 3,8 тыс. боевиков с семьями.
Эль-Фуа и Кефрая защищают отряды Сил национальной обороны (СНО). Остающиеся там жители находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются в эти селения на вертолетах.
В Забадани и Мадае сирийским войскам противостоят экстремистские группировки "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ). Два этих города остаются последними оплотами вооруженной оппозиции в горной местности у границы с Ливаном. Они окружены войсками более двух лет.
Операция проводится под эгидой Сирийского общества Красного Полумесяца и сопровождается паузой в боевых действиях. По сведениям газеты Al Watan, на втором этапе эвакуации Эль-Фуа и Кефрая покинут 8,2 тыс. жителей. Они будут размещены в местах временного расселения беженцев в Хомсе и Латакии. Одновременно начнется вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" из южных пригородов Дамаска Хаджр-эль- Асад и Бейт-Сахем, а также палестинского лагеря Ярмук.