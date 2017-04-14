Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: свыше 5 тыс. жителей шиитских селений эвакуированы из Идлиба в Алеппо

Международная панорама
14 апреля, 9:22 дата обновления: 14 апреля, 9:45 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Как ожидается, в течения дня в Рашидин прибудут еще три тысячи человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Колонна автобусов с жителями шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая прибыла в пятницу утром в пригород Рашидин в Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Manar, из двух осажденных бандформированиями населенных пунктов в провинции Идлиб вывезено свыше пяти тысяч человек.

Как ожидается, за ними в течения дня в Рашидин прибудут еще три тысячи человек. Эвакуация из селений Эль-Фуа и Кефрая проводится параллельно с выводом боевиков из захваченных ими горных курортов Забадани и Мадая, расположенных к западу от Дамаска. По поступающим сообщениям, оттуда утром выехало 60 автобусов. Согласно достигнутому соглашению между правительственной армией и вооруженными группировками, из-под Дамаска будет выведено 3,8 тыс. боевиков с семьями.

Эль-Фуа и Кефрая защищают отряды Сил национальной обороны (СНО). Остающиеся там жители находятся в полной блокаде; продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости доставляются в эти селения на вертолетах.

В Забадани и Мадае сирийским войскам противостоят экстремистские группировки "Ахрар аш-Шам" и "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ). Два этих города остаются последними оплотами вооруженной оппозиции в горной местности у границы с Ливаном. Они окружены войсками более двух лет.

Операция проводится под эгидой Сирийского общества Красного Полумесяца и сопровождается паузой в боевых действиях. По сведениям газеты Al Watan, на втором этапе эвакуации Эль-Фуа и Кефрая покинут 8,2 тыс. жителей. Они будут размещены в местах временного расселения беженцев в Хомсе и Латакии. Одновременно начнется вывод боевиков "Джебхат ан-Нусры" из южных пригородов Дамаска Хаджр-эль- Асад и Бейт-Сахем, а также палестинского лагеря Ярмук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
2
Сноуден: сверхмощная бомба ударила в Афганистане по тоннелям, построенным самими США
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
5
Тигренок Шерхан и козел Тимурид не смогли повторить историю Амура и Тимура
6
МИД КНДР: Пхеньян проведет ядерное испытание, когда сочтет нужным
7
СМИ: США могут нанести превентивный удар по КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама