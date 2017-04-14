Франция намерена объединить усилия с Китаем для денуклеаризации Корейского полуострова

ПЕКИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Франция планирует путем совместных с КНР усилий обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

"Мы ведем переговоры с китайской стороной по ядерной проблеме КНДР. Думаю, в условиях, когда напряженность в регионе продолжает возрастать из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна, Франция и Китай должны объединить усилия, чтобы оказать позитивное воздействие на процесс денуклеаризации", - отметил дипломат.

По словам министра, Пхеньян должен проявить ответственность, отказавшись от своего атомного арсенала. Одновременно Эфро подчеркнул важность координации позиций членов международного сообщества с целью скорейшего урегулирования северокорейского вопроса.

Французский дипломат 13-14 апреля посетил Китай для обсуждения ряда вопросов двустороннего сотрудничества с целью координации позиций правительств двух стран по ряду проблем регионального и глобального характера. На переговорах речь, в частности, шла об активизации культурно-гуманитарных, торгово-экономических контактов.