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Франция намерена объединить усилия с Китаем для денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
14 апреля, 9:52 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
По словам министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро, Пхеньян должен проявить ответственность, отказавшись от атомного арсенала
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ПЕКИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Франция планирует путем совместных с КНР усилий обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

"Мы ведем переговоры с китайской стороной по ядерной проблеме КНДР. Думаю, в условиях, когда напряженность в регионе продолжает возрастать из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна, Франция и Китай должны объединить усилия, чтобы оказать позитивное воздействие на процесс денуклеаризации", - отметил дипломат.

По словам министра, Пхеньян должен проявить ответственность, отказавшись от своего атомного арсенала. Одновременно Эфро подчеркнул важность координации позиций членов международного сообщества с целью скорейшего урегулирования северокорейского вопроса.

Французский дипломат 13-14 апреля посетил Китай для обсуждения ряда вопросов двустороннего сотрудничества с целью координации позиций правительств двух стран по ряду проблем регионального и глобального характера. На переговорах речь, в частности, шла об активизации культурно-гуманитарных, торгово-экономических контактов.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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