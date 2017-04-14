СМИ: Китай не станет оказывать помощь КНДР в случае конфликта с США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай может не пойти на оказание союзнической помощи КНДР в случае, если американские войска решатся на нанесение ударов по этой стране. Об этом в пятницу сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов и аналитиков.

Издание отмечает, что, хотя между двумя соседними странами существует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1961 года, Пхеньян отказался придерживаться режима нераспространения ядерного оружия. Таким образом, оказалось нарушено одно из условий двустороннего соглашения, касающегося обеспечения условий для мира и стабильности в регионе.

"Сложно сказать, к чему будет сводиться помощь Пекина Пхеньяну в случае начала войны, с учетом того факта, что КНДР ведет разработку ядерного оружия, нарушающего положения договора между двумя странами", - цитирует газета военного аналитика из Пекина Ли Цзе.

По мнению эксперта из Шанхая Ни Лэсюна, Китай теоретически должен оказать содействие КНДР в случае военного вторжения американских войск в эту страну, однако нарушение Пхеньяном договора о нераспространении ядерного оружия - "веские основания для того, чтобы Пекин пересмотрел такую возможность".

В то же время наблюдатели считают маловероятными перспективы начала полномасштабной войны, поскольку США вряд ли пойдут на сухопутную операцию, а вместо этого, вероятно, ограничатся нанесением серии упреждающих ракетных ударов. "В этом случае ситуация для Китая будет выглядеть проще, и Пекину не придется мобилизовать свои наземные войска для оказания помощи КНДР. "Но если военный конфликт все же произойдет, китайская сторона может помочь Пхеньяну, снабжая его продовольствием и вооружением, например, старыми танками", - пишет газета.

"Китай опасается, что падение режима в Пхеньяне может спровоцировать наплыв беженцев в КНР и ликвидирует буферную зону, отделяющую американские войска от китайской границы", - замечает издание.