Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай не станет оказывать помощь КНДР в случае конфликта с США

Международная панорама
14 апреля, 10:01 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
По мнению эксперта из Шанхая Ни Лэсюна, нарушение Пхеньяном договора о нераспространении ядерного оружия является веским основанием для того, чтобы Пекин отказал в союзнической помощи
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китай может не пойти на оказание союзнической помощи КНДР в случае, если американские войска решатся на нанесение ударов по этой стране. Об этом в пятницу сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов и аналитиков.

Издание отмечает, что, хотя между двумя соседними странами существует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1961 года, Пхеньян отказался придерживаться режима нераспространения ядерного оружия. Таким образом, оказалось нарушено одно из условий двустороннего соглашения, касающегося обеспечения условий для мира и стабильности в регионе.

"Сложно сказать, к чему будет сводиться помощь Пекина Пхеньяну в случае начала войны, с учетом того факта, что КНДР ведет разработку ядерного оружия, нарушающего положения договора между двумя странами", - цитирует газета военного аналитика из Пекина Ли Цзе.

По мнению эксперта из Шанхая Ни Лэсюна, Китай теоретически должен оказать содействие КНДР в случае военного вторжения американских войск в эту страну, однако нарушение Пхеньяном договора о нераспространении ядерного оружия - "веские основания для того, чтобы Пекин пересмотрел такую возможность".

В то же время наблюдатели считают маловероятными перспективы начала полномасштабной войны, поскольку США вряд ли пойдут на сухопутную операцию, а вместо этого, вероятно, ограничатся нанесением серии упреждающих ракетных ударов. "В этом случае ситуация для Китая будет выглядеть проще, и Пекину не придется мобилизовать свои наземные войска для оказания помощи КНДР. "Но если военный конфликт все же произойдет, китайская сторона может помочь Пхеньяну, снабжая его продовольствием и вооружением, например, старыми танками", - пишет газета.

"Китай опасается, что падение режима в Пхеньяне может спровоцировать наплыв беженцев в КНР и ликвидирует буферную зону, отделяющую американские войска от китайской границы", - замечает издание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама