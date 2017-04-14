Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оппозиция потребует от Конституционного суда Армении аннулировать итоги выборов

Международная панорама
14 апреля, 10:10 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Если обращение будет принято к рассмотрению, первое заседание парламента нового созыва будет отложено
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Оппозиция в пятницу обжалует итоги прошедших в Армении 2 апреля парламентских выборов в Конституционном суде республики. Представители блока партий "Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении" (АНК-НПА) заявили, что вручат в ближайшие часы в высшую судебную инстанцию страны заявление о признании недействительными результатов голосования.

"Безусловно, мы обратимся в КС", - сказал ТАСС руководитель фракции АНК в уходящем составе Национального собрания Левон Зурабян, не уточнив, однако, времени подачи апелляции. В соответствии с законом, обжаловать результаты всенародного голосования можно лишь в пятницу, на пятый день после объявления результатов голосования, до 18:00 (17:00 мск).

Блок АНК-НПА, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место. В заявлении альянса, поданном на прошлой неделе в Центральную избирательную комиссию, утверждалось, что голосование "сопровождалось массовыми нарушениями избирательного права, организованными и скоординированными властями". После подведения итогов выборов в минувшее воскресенье ЦИК отклонила жалобу АНК-НПА. "Требования признать результаты выборов недействительными безосновательны, - говорится в решении комиссии. - В ходе выборов не имели место нарушения избирательного кодекса Армении, которые могли повлиять на итоги голосования".

Если обращение АНК-НПА будет принято к рассмотрению, первое заседание парламента нового созыва будет отложено. Конституционный суд рассмотрит заявление в течение 15 дней и вынесет решение в срок до 29 апреля включительно. В этом случае первое заседание парламента состоится в третий четверг после объявления решения этой инстанции. "Таким образом, в зависимости от того, когда будет вынесено решение КС, парламент нового созыва соберется 11 или 18 мая", - пояснили корр. ТАСС в аппарате Конституционного суда.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте нового, шестого созыва. В законодательный орган прошли еще 3 политические силы - центристские блоки партий "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (9 мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (7 мандатов).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
2
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
3
В столичном метро запустят поезд нового поколения "Москва"
4
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
5
"Ъ": руководитель фонда "Дар" Елисееев планирует подать в суд на Навального
6
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама