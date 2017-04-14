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Порошенко подписал закон об усилении ответственности украинских военнослужащих

Международная панорама
14 апреля, 10:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, апреля. /ТАСС
Ранее разведка ДНР и ЛНР неоднократно сообщала о злоупотреблении алкоголем в рядах украинских силовиков
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КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка".

Ранее разведка провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) неоднократно сообщала о злоупотреблении алкоголем в рядах украинских силовиков, что становилось причиной ранений и увечий как военнослужащих, так и мирных жителей подконтрольной Киеву части Донбасса. Один из наиболее резонансных случаев произошел 16 марта 2015 года в Константиновке, где многоцелевой транспортер ВСУ под управлением нетрезвого военнослужащего совершил наезд на трех человек. В марте 2016 года пьяный украинский танкист в ходе осуществлявшейся в нарушение минских соглашений переброски бронетехники в Станицу Луганскую сбил опору линии электропередачи, обесточив 20 домов.

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