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ЕврАзЭС поддержал заявку Молдавии на получение статуса государства-наблюдателя

Международная панорама
14 апреля, 10:44 дата обновления: 14 апреля, 11:20 UTC+3
Отмечается, что решение о предоставлении стране нового статуса утверждено в установленном порядке
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Руководители стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдавии о предоставлении ей статуса страны - наблюдателя в этом объединении. Об этом заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

"Было принято решение приветствовать и подержать обращение Молдавии", - заявил он. По его словам, решение о предоставлении Молдавии нового статуса "утверждено в установленном порядке".

По словам Атамбаева, Киргизия придает большое значение развитию отношений со странами - участницами ЕврАзЭС.

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"Для нас отношения со странами ЕврАзЭС являются приоритетом во внешней политике, мы призываем наших партнеров к активной совместной работе", - сказал он.

Как подчеркнул Атамбаев, Киргизия считает важным усилить взаимодействие государств - участников союза в сфере сельского хозяйства, пенсионного обеспечения и приступить к формированию общего электроэнергетического рынка.

"Мы также благодарны России и Казахстану за поддержку, которая оказывается в области фитосанитарного и ветеринарного контроля", - отметил он. Президент Киргизии считает, что такая поддержка поможет республике "повысить качество выпускаемой продукции".

В столице Киргизии в пятницу проходит заседание ВЕЭС с участием президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России. Как подчеркнул Атамбаев, в общей сложности главы государств во время переговоров в расширенном составе намерены обсудить около 10 вопросов.

Кроме этого, в Бишкеке состоится неформальная встреча президентов стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

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