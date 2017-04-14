ЕврАзЭС поддержал заявку Молдавии на получение статуса государства-наблюдателя

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БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Руководители стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) одобрили обращение Молдавии о предоставлении ей статуса страны - наблюдателя в этом объединении. Об этом заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
"Было принято решение приветствовать и подержать обращение Молдавии", - заявил он. По его словам, решение о предоставлении Молдавии нового статуса "утверждено в установленном порядке".
По словам Атамбаева, Киргизия придает большое значение развитию отношений со странами - участницами ЕврАзЭС.
"Для нас отношения со странами ЕврАзЭС являются приоритетом во внешней политике, мы призываем наших партнеров к активной совместной работе", - сказал он.
Как подчеркнул Атамбаев, Киргизия считает важным усилить взаимодействие государств - участников союза в сфере сельского хозяйства, пенсионного обеспечения и приступить к формированию общего электроэнергетического рынка.
"Мы также благодарны России и Казахстану за поддержку, которая оказывается в области фитосанитарного и ветеринарного контроля", - отметил он. Президент Киргизии считает, что такая поддержка поможет республике "повысить качество выпускаемой продукции".
В столице Киргизии в пятницу проходит заседание ВЕЭС с участием президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и России. Как подчеркнул Атамбаев, в общей сложности главы государств во время переговоров в расширенном составе намерены обсудить около 10 вопросов.
Кроме этого, в Бишкеке состоится неформальная встреча президентов стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности.