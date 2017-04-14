Зампред Республиканской партии Армении: в новом парламенте есть баланс сил

Расстановка сил в новом парламенте Армении создает необходимый баланс для плодотворной конкурентной работы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян. Эта правоконсервативная партия во главе с президентом страны Сержем Саргсяном одержала победу на очередных парламентских выборах, которые состоялись 2 апреля.

"Фактически две оппозиционные и две провластные фракции создают необходимый баланс сил для плодотворной конкурентной работы в парламенте", — подтвердил Ашотян.

Это нужно для того, чтобы не возникало никакого разрыва между "политическим истеблишментом в лице политической оппозиции и власти с одной стороны и политическими чаяниями наших граждан с другой", полагает он.

По мнению Ашотяна, "расстановка сил в парламенте позволяет сказать, что результаты выборов отражают основные политические пристрастия населения, граждан Армении". "Есть объективные условия утверждать, что у нас будет не только сильная власть, но и сильная оппозиция, что немаловажно для построения демократического государства", — считает член руководства РПА.

Ашотян отметил, что "расстановка сил в Национальном собрании позволяет надеяться на сильный парламент и на сильное правительство, которые просто необходимы для того, чтобы претворить в жизнь постулаты, ценности конституции, а с другой стороны, укреплять нашу государственность по всем направлениям".

"Мы как партия никогда не теряли контакта с нашим обществом, нашими избирателями", — подчеркнул Ашотян. Он выразил надежду, "что и оппозиционные партии не будут терять этот контакт для того, чтобы продолжать представлять в парламенте определенные слои населения с их проблемами, заботами и чаяниями, видением".

"Мы считаем, что новый парламент в лице сильной власти и сильной оппозиции позволит нам идти вперед, поскольку, в принципе, опираться можно на то, что сопротивляется", — сказал Ашотян. Поэтому, рассчитывает он, "сильная оппозиция, которая будет в политическом плане сопротивляться нашим инициативам, позволит более плодотворно работать над законопроектами и представлять весь общественный дискурс в парламенте".

Правящая партия удовлетворена качеством выборов

"РПА довольна в первую очередь качеством выборов: они прошли именно на том уровне, на котором хотелось, — отметил Ашотян. — Благодаря конституции и новому Избирательному кодексу, мы совершили в политическом плане технологический поворот". "Избирательный процесс не оставил повода сомневаться в том, что волеизъявление граждан Республики Армения было свободным, неподконтрольным и справедливым", данный вопрос "ни у одной из политических партий фактически не вызывает нареканий", убежден представитель руководства РПА.

Политик отметил: "В первую очередь мы довольны качеством выборов, которые позволили сформировать законодательный орган, пользующийся максимальным доверием населения и отображающий реальные политические вкусы и предпочтения наших граждан".

"Мы, конечно, довольны и результатом выборов", — сказал Ашотян. По его словам, "запас доверия, который сформировался у РПА, позволяет продолжить начатые в стране реформы, претворять в жизнь основополагающие ценности и новые механизмы государственного управления Армении, которые даны нам новой редакцией конституции".

"Поэтому результаты, которые мы показали на выборах, — плод кропотливой, добросовестной, целенаправленной работы всей команды РПА", — убежден Ашотян. "Мы, — подчеркнул политик, — пошли на выборы с четким осознанием того, что мы, с одной стороны, подотчетны нашему обществу за проделанную за прошедшие 5 лет работу и, с другой, обязаны предъявить нашему обществу свое видение модели развития Армении, будущего Армении".

"Безопасность и прогресс"

Ашотян напомнил, что РПА пошла на выборы с формулировкой приоритетов Армении в виде лозунга "Безопасность и прогресс". По его мнению, "слово "безопасность" для армян не просто лозунг советских времен в стиле "Миру — мир", это действительно "часть наших будней, нашей каждодневной жизни".

"Слово "прогресс" — оно также очень емкое", — отметил далее Ашотян. По его словам, "это не только социально-экономическое развитие, но и борьба с коррупцией, верховенство закона, это независимые суды, это гражданские и политические свободы, которые гарантированы нашей конституцией".

"У нас был сильный премьер (глава правительства Армении Карен Карапетян) как ведущий, локомотив нашей предвыборной кампании, у нас была сильная команда на местах — люди, которые получили мандат доверия со стороны населения", — напомнил Ашотян. "И конечно, образ президента (республики, председателя РПА Сержа Саргсяна), который остался "над схваткой" как общенациональный лидер, но при этом фактически воплощал в себе все основные параметры безопасности страны и достойно представлял страну за рубежом, сыграл огромную роль в успехе нашей партии", — уверен политик.

Переговоры о коалиции с дашнаками

Ашотян сообщил, что в РПА "начали политические консультации с традиционными коалиционными партнерами в лице партии "Дашнакцутюн". "Учитывая предыдущий опыт нашей совместной работы, мы считаем, что есть все объективные предпосылки для того, чтобы определенным образом "освежить" наши отношения и идти вперед вокруг общих ценностей, общей платформы", — сказал он.

"Не секрет, что общая платформа — два фундаментальных "кита", столпа — это ценности новой конституции, которые нужно воплощать в жизнь, и национальные ценности, национальная идеология, которая является частью политической платформы как РПА, так и "Дашнакцутюн", — напомнил Ашотян. — Поэтому у нас есть много общего, несмотря на то, что РПА — партия правоцентристская, христианско-демократического толка, а наши коллеги по коалиции — дашнаки — принадлежат к социалистической семье партий". "Но у нас есть общие ценности для того, чтобы продолжать совместную работу во благо страны и граждан", — подчеркнул Ашотян.

"Консультации начаты, но сроки их завершения, в первую очередь конституционные", определены основным законом, пояснил Ашотян. По его словам, "все будет зависеть от того, когда будет назначен день первого заседания нового парламента, правительство подаст в отставку и будет сформирован новый кабинет министров". "Это политический процесс, рамки которого очерчены в новой редакции конституции и в Избирательном кодексе", — отметил Ашотян.

С другими партиями переговоры не ведутся

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с другими политическими силами, в частности с блоком "Царукян", который на выборах вышел на второе место, Ашотян сообщил, что "подобные вопросы не рассматриваются".

В парламенте нужна сильная оппозиция, продолжал Ашотян. По его оценке, "работа предыдущих законодательных органов Армении показывает, что опытная, сильная оппозиция помогает власти строить сильное государство".

Шаг политического отчаяния

Касаясь намерения блока партий "Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении" обжаловать результаты выборов в Конституционном суде страны, Ашотян высказал мнение, что "это в определенной мере шаг политического отчаяния, отчаянный жест". "Наши политические оппоненты предпринимают этот шаг, потому что в Армении и в политическом дискурсе на самом деле нет вопросов поствыборного характера", — отметил он.

"Общество проснулось 3 апреля, переварив результаты голосования, приняв их как данность, что является не прямым, но очень важным показателем того, что качество избирательного процесса было на высоком уровне и не оставило у подавляющего большинства наших граждан повода усомниться в итогах" выборов.

Обращение в Конституционный суд — "жест политического отчаяния либо дань какой-то застарелой политической моде прошлого столетия, когда оппозиция обязательно опротестовывала результаты голосования", указал Ашотян. По его наблюдению, "это клише сформировалось за 25 лет нашей независимости". "Этот комплекс, наверное, продолжает действовать в тех партиях, которые не преодолели барьер в 5% (для блоков — 7%), необходимый для прохождения в парламент", — предположил член руководства РПА.

Первые выборы после реформы

Выборы 2 апреля стали первыми после конституционной реформы 2015 года, в соответствии с которой Армения переходит к парламентской форме правления. Согласно поправкам к конституции, новый армянский парламент сформирован исключительно по многопартийной пропорциональной избирательной системе. По замыслу властей, такой порядок призван укрепить политическую систему Армении, повысить роль политических партий. В выборах участвовали пять политических партий и четыре предвыборных блока.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, РПА получила 58 из 105 мандатов в парламенте нового, VI созыва. В законодательный орган прошли еще три политические силы — центристские блоки партий "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (9 мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (7 мандатов).

Организация и проведение выборов в Армении получили позитивную оценку наблюдателей от СНГ и европейских структур — БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Европейского парламента. С заявлениями о признании итогов голосования выступило большинство политических сил, которые участвовали в выборах.

Тигран Лилоян, Ереван