Глава Молдавии считает историческим получение согласия на статус наблюдателя при ЕврАзЭС

КИШИНЕВ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал историческим принятое в Бишкеке решение на получение его страной статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом Союзе (ЕврАзЭС).

"Принципиальное решение принято - Республика Молдова получит статус страны - наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе. За это единогласно выступили все пять президентов: России - Владимир Путин, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Армении - Серж Саргсян и Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Это исторический день для Молдовы. Этого ждали большинство граждан нашей страны, это обещали и добивались много политических лидеров и партий в течение многих лет", - отметил Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом он подчеркнул, что принятое решение не противоречит соглашениям, которые страна подписала с ЕС.

"Конечно, это не означает, что Молдова с сегодняшнего дня становится членом ЕврАзЭС, но это даёт нам возможность побольше узнать о принципах работы организации и открывает новые возможности для наших экономических агентов. Это не противоречит существующему Соглашению об ассоциации, который подписан между Молдовой и ЕС. Молдове суждено дружить одновременно и с Западом, и с Востоком, сохраняя и укрепляя свой нейтралитет и государственность", - написал Додон.

Ранее глава Молдавии подчеркнул, что ослабление экономических связей с Россией стало следствием подписанного между Молдавией и ЕС в 2014 году соглашения об ассоциации, которое подразумевает создание зоны свободной торговли. После этого Россия, которая была главным торговым партнером республики, начала защищать свой рынок из-за опасности реэкспорта европейской продукции.

По опросу, который опубликовала накануне саммита в Бишкеке Ассоциация социологов и демографов Молдавии, большинство граждан республики выступают за интеграцию в ЕврАзЭС. "В случае потенциального референдума по внешнеполитическому курсу Молдавии 42% проголосовали бы за ЕврАзЭС, а 35% - за ЕС", - отмечается в нем. По данным социологов, Додон является самым популярным политиком в стране - ему доверяют 50,7% граждан. Премьер-министр Павел Филип и лидер сформировавшей правящую проевропейскую коалицию Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк набрали менее 5%.