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Москва, Тегеран и Дамаск продолжат совместную борьбу с терроризмом в Сирии

Международная панорама
14 апреля, 13:01 UTC+3 МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Глава МИД САР Валид Муаллем выразил благодарность "друзьям в Иране и в России за поддержку"
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Москва, Тегеран и Дамаск продолжат сообща бороться с терроризмом в Сирии. Об этом заявил глава МИД САР Валид Муаллем по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.

"Я благодарен нашим друзьям в Иране и в России за поддержку, - сказал он. - Подтверждаю, что мы продолжим очищать землю Сирии от терроризма".

"Вчера мы обсудили с (главой МИД РФ) Сергеем Лавровым наращивание эффективности в борьбе с терроризмом, а также перспективы поддержки, которую Россия предоставляет (Сирии) в различных областях, - добавил Муаллем. - Я также обсудил сегодня с (министром иностранных дел Ирана Мохаммадом) Джавадом Зарифом те же самые темы".

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