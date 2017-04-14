Марин Ле Пен считает Европейский союз поражением

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ВАРШАВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен назвала нынешний Европейский союз большим поражением. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью польской газете Rzeczpospolita.
"Весь Евросоюз - это поражение, - сказала она. - Особенно зона евро". "Вместо обещанного благополучия экономический союз почти повсеместно привел к безработице и плохо оплачиваемому труду, одновременно настроив работников друг против друга", - добавила политик.
"Сначала границы были открыты для товаров, создаваемых плохо оплачиваемыми работниками, лишенными социальных гарантий. Потом была позволена массовая иммиграция под прикрытием гуманитарных действий. К примеру, немцы, принимая 1,5 млн дополнительных иммигрантов, ведут безответственную политику, которая приводит к росту конкуренции среди работников. Эта нечестная конкуренция между производителями только подогревает противоречия в обществе", - пояснила Ле Пен, предложив положить конец "догмату свободной конкуренции".
Выход Великобритании из ЕС кандидат в президенты Франции назвала "революцией британского народа против элит, примером для всех народов Европы". "Когда французы меня выберут, я начну переговоры с другими странами ЕС и Еврокомиссией, чтобы построить Европу свободных и суверенных народов, сотрудничающих между собой в зависимости от собственных нужд и в соответствии со своими планами. Спустя полгода я спрошу французов на референдуме, хотят ли они остаться в ЕС", - отметила Ле Пен.