В ДНР готовы трудоустроить педагогов с территории Украины

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ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы предоставить работу квалифицированным педагогам с территории Украины. Об этом в пятницу в ходе прямой линии с жителями Украины заявил глава ДНР Александр Захарченко.
"Конечно, мы заинтересованы в преподавателях, в том числе в области информационных технологий, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Образование - один из наших приоритетов. У нас с каждым годом все больше студентов обучается в вузах, в том числе и с Украины. И преподавателей не хватает".
По словам Захарченко, причиной нехватки педагогов в ДНР стала война. Во время активных боевых действий в 2014 году многие специалисты сферы образования покинули республику, выехав на территорию России и Украины.