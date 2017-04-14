Представитель Армении утвержден генеральным секретарем ОДКБ

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Главы государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе неформальной встречи в Бишкеке приняли решение назначить Юрия Хачатурова генеральным секретарем организации. Об этом заявил после завершения неформального саммита заместитель генсека ОДКБ исполняющий обязанности главы этой организации Валерий Семериков.

"Хачатуров приступит к исполнению своих обязанностей со 2 мая 2017 года", - сказал он.

Хачатуров сменит Николая Бордюжу, который являлся генсеком ОДКБ свыше 13 лет.

Юрий Хачатуров, которому 1 мая исполнится 65 лет, в 2008-2016 годах являлся начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении, а 3 октября прошлого года назначен секретарем Совета национальной безопасности республики. Хачатуров родился в городе Тетри-Цкаро Грузинской ССР. В 1974 году окончил Тбилисское высшее военно-артилерийское командное училище имени 26 бакинских комиссаров, в 1985 году - командный факультет Военной артиллерийской академии имени Калинина в Ленинграде. В 1974-1982 годах проходил службу в Советской Армии. В 1985-1987 годах был начальником штаба ракетных войск и артиллерии гвардейской мотострелковой дивизии в Белорусском военном округе. В1987-1989 годах он служил в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а с 1992 года - в Вооруженных силах Армении. В 2008-2010 годах - начальник Объединенного штаба ОДКБ. Имеет воинское звание генерал-полковник.