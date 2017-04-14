В КНДР заявили, что примут самые решительные меры в ответ на провокации США

Теракты в Египте: вера сильнее бомбМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица ЛулаМеждународная панорама 14 апреля, 17:00
ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"Общество 14 апреля, 16:55
ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубовСпорт 14 апреля, 16:48
Около 9 тыс. человек посетили научную конференцию "Ломоносов" в 2017 годуНаука 14 апреля, 16:41
Тепло, как в Арктике: как современные технологии помогают обогревать СеверВ стране 14 апреля, 16:30
WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 годуМеждународная панорама 14 апреля, 16:26
Давыдов: задача Воробьева на посту тренера "Динамо" - выход в финал плей-офф КХЛСпорт 14 апреля, 16:21
Суд арестовал оппозиционера Мальцева на 15 сутокПроисшествия 14 апреля, 16:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР примет решительные меры в ответ на провокационные действия США и их союзников. С таким заявлением выступил представитель генерального штаба Корейской народной армии (КНА).
"Военная истерия администрации президента США (Дональда - прим. ТАСС) Трампа достигла опасной фазы, и КНДР не может не отреагировать на это обстоятельство", - приводит его слова агентство ЦТАК.
В этой связи генштаб КНА предупредил, что "народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США".