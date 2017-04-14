В КНДР заявили, что примут самые решительные меры в ответ на провокации США

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР примет решительные меры в ответ на провокационные действия США и их союзников. С таким заявлением выступил представитель генерального штаба Корейской народной армии (КНА).

"Военная истерия администрации президента США (Дональда - прим. ТАСС) Трампа достигла опасной фазы, и КНДР не может не отреагировать на это обстоятельство", - приводит его слова агентство ЦТАК.

В этой связи генштаб КНА предупредил, что "народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США".