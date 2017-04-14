Глава ДНР заявил о готовности сесть за стол переговоров с Порошенко

ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что готов встретиться с президентом Украины Петром Порошенко для предотвращения обострения ситуация в регионе.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Если кто-то хочет искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны, то мы готовы с ним разговаривать. Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе прямой линии с жителями Украины.

Конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. По данным ООН, всего в Донбассе в результате боевых действий погибли более 9,9 тысячи человек и свыше 23,2 тысячи получили ранения.