Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула

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Жертвами войны в Мосуле становятся не только тысячи мирных жителей, но и животные. В результате столкновений между армией Ирака и боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в восточной части города был практически полностью разрушен частный зоопарк .
Большинство его обитателей были убиты, либо умерли от голода. Единственные выжившие были обнаружены в феврале: ими оказались медведица Лула и лев Симба. Как сообщают обнаружившие их ветеринары, животные были заперты в клетках и крайне ослаблены из-за отсутствия ухода.
Их спасением занялась международная благотворительная организация "Четыре лапы". На этой неделе ей удалось вывезти льва и медведицу из охваченного войной Ирака – в центр реабилитации в Иордании.
Потребовалось несколько недель на то, чтобы получить соответствующее разрешение у иракских властей. Еще девять дней звери были вынуждены провести на КПП, пока не были оформлены все необходимые документы.
Но, как пообещали организаторы благотворительной миссии, теперь у Симбы и Лулы начнется новая жизнь.