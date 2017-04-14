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Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула

Международная панорама
14 апреля, 17:00 UTC+3
Животные были обнаружены в феврале в заброшенном зоопарке, практически полностью разрушенном в ходе боев
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Лев Симба в разрушенном зоопарке Мосула, февраль 2017 года.
Лев Симба в разрушенном зоопарке Мосула, февраль 2017 года.
Лев Симба в разрушенном зоопарке Мосула, февраль 2017 года.
© Yunus Keles/Anadolu Agency/Getty Images
Медведица Лула, февраль 2017 года.
A starving bear is seen in its cage at ruined Muntazr al-Nour zoo in Mosul, Iraq on February 9, 2017. The animal park has been destroyed and left to its fate by months of clashes between Iraqi forces and Daesh
Медведица Лула, февраль 2017 года.
© Yunus Keles/Anadolu Agency/Getty Images
Ветеринары благотворительной организации "Четыре лапы" готовят зверей к транспортировке.
Ветеринары благотворительной организации "Четыре лапы" готовят зверей к транспортировке.
Ветеринары благотворительной организации "Четыре лапы" готовят зверей к транспортировке.
© REUTERS/Khalid al Mousily
Самолет со спасенными животными прибыл в международный аэропорт Королева Алия в Иордании, 10 апреля.
Самолет со спасенными животными прибыл в международный аэропорт Королева Алия в Иордании, 10 апреля.
Самолет со спасенными животными прибыл в международный аэропорт Королева Алия в Иордании, 10 апреля.
© REUTERS/Muhammad Hamed
Lola the bear, one of two surviving animals in Mosul's zoo, along with Simba the lion, is seen at an enclosure in the shelter after arriving to an animal rehabilitation shelter in Jordan, April 11, 2017. Picture taken April 11, 2017.
На территории реабилитационного центра в Иордании, 11 апреля.
На территории реабилитационного центра в Иордании, 11 апреля.
© REUTERS/Muhammad Hamed
DATE IMPORTED:12 April, 2017Simba the lion, one of two surviving animals in Mosul's zoo, along with Lola the bear, is seen at an enclosure in the shelter after arriving to an animal rehabilitation shelter in Jordan, April 11, 2017. Picture taken April 11, 2017.
На территории реабилитационного центра в Иордании, 11 апреля.
На территории реабилитационного центра в Иордании, 11 апреля.
© REUTERS/Muhammad Hamed
DATE IMPORTED:12 April, 2017Lola the bear, one of two surviving animals in Mosul's zoo, along with Simba the lion, is seen at an enclosure in the shelter after arriving to an animal rehabilitation shelter in Jordan, April 11, 2017. Picture taken April 11, 2017.
© REUTERS/Muhammad Hamed
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Лев Симба в разрушенном зоопарке Мосула, февраль 2017 года.
© Yunus Keles/Anadolu Agency/Getty Images
Медведица Лула, февраль 2017 года.
© Yunus Keles/Anadolu Agency/Getty Images
Ветеринары благотворительной организации "Четыре лапы" готовят зверей к транспортировке.
© REUTERS/Khalid al Mousily
Самолет со спасенными животными прибыл в международный аэропорт Королева Алия в Иордании, 10 апреля.
© REUTERS/Muhammad Hamed
На территории реабилитационного центра в Иордании, 11 апреля.
© REUTERS/Muhammad Hamed
На территории реабилитационного центра в Иордании, 11 апреля.
© REUTERS/Muhammad Hamed
© REUTERS/Muhammad Hamed

Жертвами войны в Мосуле становятся не только тысячи мирных жителей, но и животные. В результате столкновений между армией Ирака и боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) в восточной части города был практически полностью разрушен частный зоопарк .

Большинство его обитателей были убиты, либо умерли от голода. Единственные выжившие были обнаружены в феврале: ими оказались медведица Лула и лев Симба. Как сообщают обнаружившие их ветеринары, животные были заперты в клетках и крайне ослаблены из-за отсутствия ухода.

Их спасением занялась международная благотворительная организация "Четыре лапы". На этой неделе ей удалось вывезти льва и медведицу из охваченного войной Ирака – в центр реабилитации в Иордании.

Потребовалось несколько недель на то, чтобы получить соответствующее разрешение у иракских властей. Еще девять дней звери были вынуждены провести на КПП, пока не были оформлены все необходимые документы.

Но, как пообещали организаторы благотворительной миссии, теперь у Симбы и Лулы начнется новая жизнь.

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