Теракты в Египте: вера сильнее бомб

Египет, переживший почти неделю назад наиболее кровавые за всю свою историю теракты, поселившие горе в сердцах и душах сотен, а то и тысяч семей по всей стране, постепенно возвращается к привычной жизни, надеясь на лучшее и более светлое будущее. Республика и ее граждане оправляются от постигшей их беды, вспоминают усопших, молятся за выздоровление пострадавших, вновь привыкают к повышенным мерам безопасности и временному, как заявляют власти, но вынужденному возвращению к чрезвычайному положению, надеясь, что подобное больше никогда не повторится. Корреспонденты ТАСС побывали на месте одного из терактов, посетили храмы и церкви, пообщались с их предстоятелями и простыми прихожанами, попытавшись понять, что чувствуют сегодня египтяне, о чем говорят и как сохраняют свою веру.

Большой храм

Нижний храм Кафедрального собора в каирском районе Аббасия забит людьми. Несмотря на будний день и дневное время, в церкви очень много прихожан. По восточной традиции мужчины и женщины стоят раздельно. Много маленьких детей и младенцев в колясках. Но ни один лишний звук не нарушает службу, которую ведет отец Рахеус. Слова молитвы транслируются на большом экране, который видно даже из самых потаенных уголков зала. Обращение к Богу вслед за предстоятелем повторяет и стар и млад. Кто-то стоит, кто-то сидит на скамейках. Маленькая девочка, удобно устроившаяся в нише одной из колонн, еще не понимает всего таинства происходящего и развлекает себя, складывая пальцы в незамысловатые фигурки и наблюдая за остальными. Но ее никто не одергивает, здесь так не принято. Люди погружены в свои мысли. Страстная неделя, разделяющая Вербное воскресенье от Светлой Пасхи Воскресенья Христова, обернулась для египетских христиан трауром и скорбью.

Прихожане соборного комплекса, пережившего террористическую атаку в декабре прошлого года, когда террорист вошел в расположенную здесь церковь Аль-Бутросия и взорвал себя, убив 27 человек, в эти дни молятся о душах 46 погибших и во спасение более ста пострадавших в терактах в храмах Танты и Александрии. 9 апреля, в нежный праздник Вербного воскресенья, который здесь именуют не иначе, как Пальмовым - в Стране пирамид не растут вербы, символизируют праздник переплетенные косами пальмовые ветви - двое смертников цинично лишили жизней десятков человек, приведя в действие взрывные устройства. Растоптанные ногами, красные от крови молодые пальмовые веточки в одночасье превратились в символ египетской трагедии.

Меры безопасности: жертв могло быть намного больше

Чтобы зайти в храм, коптам приходится преодолеть тройной кордон охраны Кафедрального собора: рамка металлоискателя, через 50 метров за углом еще одна, буквально через 15 метров установлен рентгеновский комплекс для досмотра вещей - слишком часто стали в Египте в последнее время взрывать церкви, и власти вынуждены идти на беспрецедентные меры, чтобы оградить христиан.

"Да, - рассказывает дьякон Фархус из Асуана, слушатель столичной семинарии. - Сейчас во всех церквях в обязательном порядке ставят рамки". В Александрии такая рамка-металлоискатель спасла жизни десяткам человек. Как позднее сообщили в МВД Египта, 9 апреля за несколько минут до теракта в соборе Святого Марка по личному распоряжению главы сил безопасности северной столицы такой металлоискатель был перенесен из внутреннего двора храма наружу. Когда появились первые новости о взрыве в церкви в Танте и погибших, в удаленной от нее на 100 км Александрии начали спешно вводить дополнительные меры безопасности вокруг и так охраняемых церквей. В первую очередь, внимание силовиков было обращено на храм, являющийся резиденцией главы Коптской православной церкви, тем более, что папа Тавадрос II в этот день проводил в Кафедральном соборе праздничную службу. Глава сил безопасности города лично проверил охрану на входе, принятые там меры и в последний момент приказал вынести рамку на улицу, чтобы она не стояла внутри храма. Этого не мог знать террорист, уже готовившийся к совершению атаки.

На ставших достоянием общественности записях с камеры видеонаблюдения на внешней стороне церкви, видно, как молодой человек в темной куртке и накинутом поверх нее синем свитере, держа руки в карманах, целенаправленно идет к открытым воротам собора. Но стоящий там офицер направляет его к установленной чуть в стороне рамке для досмотра. Мужчина обходит возле металлоискателя двух женщин-полицейских, делает шаг вперед к рамке, затем чуть отступает назад на дорогу, и через секунду подрывает себя.

В результате погибли семеро стражей порядка, среди них - три женщины, в том числе бригадный генерал из Управления безопасности Александрии Нагва Абдель Аль, а также еще 11 людей, пришедших на праздничную службу в собор в Вербное (Пальмовое) воскресенье. Если бы взрывное устройство было приведено в действие внутри храма, уверены эксперты, жертв было бы намного больше.

Вера сильнее терактов

Казалось бы, после стольких терактов, направленных против коптов, египетские христиане должны были озлобиться, испугаться в конце концов. "Нет, - говорит дьякон Фархус, - страха нет совсем. Наша вера сильнее. Многие говорят, что сегодня наши души и сердца обуял страх, якобы мы боимся ходить в храм. Это - не так! Ведь, если вспомнить историю, христиане всегда боролись, наши мученики жертвовали кровью во имя церкви и веры, и именно этим она сильна и на этом стоит. Посмотрите, сколько прихожан в храме, все они приходят семьями с детьми, никто не боится, и, думаю, то, что вы видите своими глазами, является наглядным доказательством моих слов".

Возможно, копты, считающиеся прямыми потомками древнеегипетских фараонов, за сотни лет совместного проживания с мусульманами в статусе религиозного меньшинства (только по официальным данным, исповедующие православие копты, составляют 10-12% населения страны - прим. корр.) настолько смирились с гонениями, травле, притеснениями, запретами, что привыкли держать свои чувства и эмоции при себе и не афишировать их. Только боль и отчаяние невозможно удержать внутри, и они прорываются наружу потоком слез, когда близкий человек уходит из дома на праздничную службу, а вечером его хоронят в закрытом гробу, потому что в одну секунду по злой воле террористов он перестал жить.

"Знаете, что страшнее всего? - задается вопросом дьякон Фархус. - Да, мы верим - те, кто погиб, они уже в лучшем из миров, а те, кто пострадал? Кто остался в 15-20 лет без ноги, без руки, без глаза, кого собирали в больнице по частям и кому всю жизнь придется бороться? Мы молимся за них, по-возможности помогаем..."

Теракт в Танте: одна трагедия на всех

Название этого египетского города в дельте реки Нил еще несколько дней назад было практически никому неизвестно за пределами страны, теперь же он во всем мире ассоциируется с одним из самых подлых и жестоких терактов, когда-либо совершенных на египетской земле. Танта - здесь в Вербное воскресенье на утренней службе в переполненном прихожанами Кафедральном соборе святого Георгия террорист-смертник подорвал закрепленную на себе бомбу: взрыв унес жизни 28 человек, десятки были ранены.

Долгая дорога к храму

Танта расположена примерно на полпути от Каира до средиземноморской Александрии, но 100 км так называемой "сельскохозяйственной" дороги, пролегающей через самый густонаселенный район Египта, вряд ли кому-то удавалось покрыть меньше, чем за полтора часа. И причина не только в загруженности трассы грузовиками, сельхозтехникой, телегами, запряженными ослами и другими вьючными животными, но и невыполнением всеми водителями элементарных правил дорожного движения. Всеми без исключения.

Уже в центре Танты произошла задержка иного характера. При попытке сфотографировать главную улицу города рядом с корр. ТАСС моментально выросли два полицейских и потребовали показать отснятый материал. Затем подошли еще двое в штатском, но с табельным оружием, которые попросили предъявить права и документы на машину. Следующие двое занялись проверкой всех оставшихся в наличии у корреспондента официальных бумаг. Вопросы были традиционными: кто такой, почему и зачем приехал именно в Танту, как работается в Египте.

Телефонные звонки в различные службы и инстанции, записи данных, их подтверждение заняли больше времени, чем дорога от Каира до Танты. Последним появился самый важный инспектор, который снял на телефон все документы, предложил выпить кофе и еще минут через 15 дал "добро" продолжать путь. Вся процедура, которую объяснили российскому журналисту заботой о его личной безопасности, заняла около двух часов. Справедливости ради надо сказать, что представители служб безопасности были любезны, охотно вступали в диалог, и в центре города рук не заламывали. То есть принятые в таких случаях правила были соблюдены. Всеми сторонами. Единственный вопрос, который повис в воздухе - полный запрет на фотосъемку храма святого Георгия и тем более внутри него, если, как предупредил офицер полиции, "удастся туда попасть".

Благословение епископа Бишоя

Кафедральный собор святого Георгия находится на улице Али Мубарак в жилом квартале в самом центре Танты. Рядом - отделение египетского банка, несколько торговых лавок, начальная школа для девочек. Сейчас все улицы, ведущие к храму перекрыты, он окружен тремя кордонами безопасности: первый (самый многочисленный) - агенты спецслужб, наблюдающие за передвижением людей еще на подступах к собору; второй - полицейские при полном вооружении, стоящие у железных ограждений, установленных по периметру здания; третий - у входа в церковь (металлодетектор, досмотр личных вещей, персональный досмотр). На части улицы между вторым и третьим кордонами - несколько специальных полицейских машин и с десяток солдат спецназа МВД. Проход разрешен лишь при предъявлении свидетельства постоянного прихожанина храма.

Самые серьезные проблемы возникли при преодолении последнего этапа. Только оставив "в залог" одно из журналистских удостоверений и предъявив последний из возможных аргументов - материальные доказательства принадлежности к христианству, корр. ТАСС оказался на территории собора святого Георгия. У дверей в храм собралась группа людей, окружившая главу коптской христианской епархии в Танте отца Бишоя. Коптский епископ не отказал в беседе журналисту из России.

Отец Бишой рассказал, что в Танте в настоящее время действуют 8 коптских церквей, самая крупная из них - собор святого Георгия. "Его постоянными прихожанами являются 3 тыс. семей", - пояснил епископ, добавив, что вся община после Вербного воскресенья собиралась отпраздновать и Пасху, "однако трагедия изменила планы". "Теперь торжественная литургия отменена, мы будем поминать жертв теракта. Ведь матери погибших не смогут понять и принять праздничных служб, если они пройдут через несколько дней после гибели их детей", - сказал коптский священнослужитель.

Епископ, вспоминая недавний теракт в метро в Санкт-Петербурге, с глубоким сожалением отметил, что "представители сестринских церквей, русской православной и коптской, столкнулись в последнее время со схожими проблемами". Поэтому, добавил отец Бишой, "египетские копты особенно ценят и чувствуют поддержку россиян". Отвечая на вопрос, как можно предотвратить распространение экстремистских идей и совладать с терроризмом, он спокойно заметил: "У нас сильная вера, мы перенесем все напасти".

Глава епархии пожелал всем россиянам благополучия и счастья в праздник Светлой Пасхи, а российскому корреспонденту дал благословение на съемку внутри пострадавшего от теракта коптского собора. Вопросы с разрешениями на вход в храм и на использование камеры были сняты.

Их в живых осталось только четверо

Два момента поразили в соборе более всего: уже установленные в нем строительные леса для восстановительных работ и кровь, запекшаяся на ступенях к алтарю и на некоторых колоннах, расположенных в непосредственной близости от места трагедии. Руководитель ремонтной группы, профессиональный архитектор Михаил показал, где именно произошел взрыв - мраморные плиты расколоты на мелкие кусочки, деревянные скамьи разорваны в щепки. "На этом месте стояло кресло, по традиции предназначенное для патриарха коптской церкви, но кресло просто "исчезло", от взрыва оно разлетелось вдребезги", - рассказал Михаил. "А крови было так много, - объяснил он, - что некоторые пятна остались даже после тщательной уборки в храме".

По его словам, ремонт продлится около трех месяцев. "Но пока еще не до конца понятно, кто будет финансировать восстановительные работы - коптская церковь или расходы возьмет на себя государство", - заметил Михаил. Он считает, что "с точки зрения материальной восстановить можно многое, но гораздо сложнее вернуть спокойствие в коптскую общину Танты".

Во внутреннем дворике собора прихожане оформили палисадник из живых цветов, где в последние дни ведутся поминальные службы. Один из пришедших сюда коптов, уроженец Танты Ихам Джоэеф, сейчас постоянно живет в провинции Красное море, в городе Хургада. "Сразу же после трагедии мне позвонила мама, я приехал незамедлительно: ведь мы знаем друг друга с детства, и среди погибших оказались родственники или друзья практически всех христиан города", - поделился он. У Ихама при взрыве в соборе погиб близкий друг, который специально приехал в Танту на праздники из Кувейта, где работал инженером.

"В прошлое воскресенье, в начале службы в первых рядах разместились 4 коптских семьи, рассказал Ихам. - В каждой из них было по два брата; некоторые из них участвовали в службе, другие находились в зале. Из восьмерых при взрыве погибли четверо, четверо остались живы - по одному брату в каждой семье". Чем можно объяснить такую "избирательность", он не понимает. "Несчастье затронуло всех", - говорит Ихам.

По его мнению, сейчас, безусловно, приняты крайние меры безопасности. "Но почему же хотя бы часть из них нельзя было предусмотреть заранее, тем более, что за 10 дней до теракта у собора уже было обезврежено взрывное устройство", - сетует Ихам. Он считает, что "такая реакция полиции, конечно, позитивна, но бороться нужно с причинами, а не с симптомами болезни".

При выезде из Танты на разделительной полосе шоссе, ведущего в столицу Египта, на десятках стендах расклеены яркие плакаты. "Танта против любых проявлений террора", "Террор не выбирает между мусульманами и христианами" и еще несколько аналогичных по смыслу лозунгов написаны на еще не запыленных белых стендах. Все они, как рассказали горожане, были вывешены на дороге в минувшие несколько дней. После взрыва в Кафедральном соборе святого Георгия.

Что не убивает, делает нас сильнее

Отношения между христианами и мусульманами в Египте нельзя назвать безоблачными. Были и ссоры, и кровопролитные столкновения, и многолетние тщетные попытки снять запреты на строительство новых церквей и многое другое. Но тем не менее, в целом, египтяне всегда жили дружно, чему способствовала политика веротерпимости, упорно и целенаправленно проводимая бывшим президентом Хосни Мубараком, и продолжаемая сейчас президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Из калейдоскопа событий политических перипетий последних лет ярче других всплывают две картинки: когда в пятницу, 27 января 2011 года в разгар противостояния полиции и протестующих мусульмане устроили молитву на одном из каирских мостов прямо под шашками слезоточивого газа и водометов, им на защиту встали христиане, которые охраняли своих собратьев во время всей молитвы. Когда в 2013 году в разгар противостояния сторонников свергнутых "Братьев-мусульман" с военными по всей стране исламисты начали крушить и поджигать церкви, своими телами им на защиту встали мусульмане. Они всегда так жили и живут - бок о бок, по-соседству.

И когда сейчас после терактов, устроенных своими же согражданами, науськанными на злое деяние кем-то пришлым извне, христианам очень грустно и горько, что для прохода в храм им приходится преодолевать кордоны, заграждения и рамки; что для их охраны прихожан на территории соборного комплекса пришлось выставить армейский БТР, так не вяжущийся со святостью места; что в некоторых районах крупные соборы отрезаны от внешнего мира на целые кварталы. И им остается только молиться, чтобы это было лишь временным явлением, чтобы это все скорее закончилось.

Четверг и пятница, предшествующие Пасхе, самые напряженные: оба дня посвящены молитвам. Сановники также проводят время в молитвах и не доступны для общения с журналистами. Единственное, для кого было сделано исключение, - это президент и министр обороны страны, которые лично приехали в Кафедральный собор, чтобы выразить христианам свои соболезнования.

"Дай Бог, все наладится. Что не убивает, делает нас сильнее", - свято верят копты, почти слово в слово повторяя известную пословицу, и возносят молитвы к сводам увенчанных крестами храмов, стол ненавистных террористам-фанатикам, которые, несмотря ни на какие взрывы, не могут добиться своей цели - унизить, сломить, уничтожить. Египетские церкви по-прежнему переполнены.

Дина Пьяных, Александр Елистратов, Каир/Танта