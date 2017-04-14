Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония заявила протест США из-за случайной пули, повредившей автомобиль на военной базе

Международная панорама
14 апреля, 15:57 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Министерство обороны Японии также потребовало от американской стороны сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство обороны Японии выразило протест США из-за инцидента на американской военной базе Кэмп-Хэнсэн на юге страны, где автомобиль японского рабочего был поврежден пулей, выпущенной из стрелкового оружия. Об этом сообщило агентство Киодо.

Японское оборонное ведомство также потребовало от американской стороны сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

О подробностях произошедшего не сообщается.

Известно, что в настоящее время на территории военной базы США, расположенной на Окинаве, проводятся строительные работы. След от пули был обнаружен на автомобиле одного из рабочих - сам он не пострадал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
6
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
7
Отряд кораблей Балтийского флота вышел в Северную Атлантику
Темы дня
Загрузка...
Реклама