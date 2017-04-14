Япония заявила протест США из-за случайной пули, повредившей автомобиль на военной базе

ТОКИО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство обороны Японии выразило протест США из-за инцидента на американской военной базе Кэмп-Хэнсэн на юге страны, где автомобиль японского рабочего был поврежден пулей, выпущенной из стрелкового оружия. Об этом сообщило агентство Киодо.

Японское оборонное ведомство также потребовало от американской стороны сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов.

О подробностях произошедшего не сообщается.

Известно, что в настоящее время на территории военной базы США, расположенной на Окинаве, проводятся строительные работы. След от пули был обнаружен на автомобиле одного из рабочих - сам он не пострадал.