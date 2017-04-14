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Порошенко одобрил создание на Украине реестра военнообязанных

Международная панорама
14 апреля, 16:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, апреля. /ТАСС
Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины возрастом от 17 до 60 лет, в том числе информацию о пересечении ими границы страны
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КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О едином государственном реестре военнообязанных". Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью президента", - гласит отметка под соответствующим документом на сайте парламента.

16 марта Рада приняла решение о создании единого государственного реестра военнообязанных. За соответствующий проект закона в целом проголосовали 236 депутатов. Согласно пояснительной записке к документу, теперь государственный реестр будет единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, в которой будет храниться информация обо всех украинских призывниках.

Он будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины возрастом от 17 до 60 лет, в том числе информацию о пересечении ими границы страны.

Реестр предназначен, в частности, для облегчения ведения военного учета, планирования и выполнения мероприятий по мобилизации, военному призыву, принятию на военную службу по контракту. Вся собранная информация будет собственностью министерства обороны Украины, ее распорядителем выступит Генеральный штаб.

Военный призыв на Украине в текущем году пройдет в два этапа - с апреля по май и с октября по ноябрь. Призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте 20-27 лет. Сроки службы будут зависеть от полученного образования: призывники с высшим образованием прослужат один год в армии, без высшего - полтора года.

Пока точно не определено общее количество срочников на 2017 год, в прошлом году план призыва составлял около 30 тыс. человек.

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