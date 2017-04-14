Главный соперник Роухани на выборах президента Ирана зарегистрировался кандидатом

ТЕГЕРАН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Представитель альянса консервативных партий Народный фронт революционных сил Ирана Эбрахим Раиси зарегистрировался в МВД ИРИ в качестве кандидата на предстоящих 19 мая президентских выборах. Об этом сообщает агентство IRNA.

Бывший генпрокурор Ирана, ныне хранитель усыпальницы имама Резы (шиитской святыни в городе Мешхед) и руководитель религиозного фонда "Астане Кодсе Разави" сейед Эбрахим Раиси (сейед - титул, означающий принадлежность к роду пророка Мухаммеда - прим. ТАСС) является близким соратником и наиболее вероятным преемником руководителя и духовного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. Этот 56-летний представитель шиитского духовенства пользуется авторитетом в иранских силовых структурах, в частности в Корпусе "стражей исламской революции". Как полагают местные СМИ, он может составить серьезную конкуренцию на выборах действующему президенту Хасану Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы.

Ранее агентство Fars сообщило, что Роухани также зарегистрировался в МВД ИРИ в качестве кандидата в президенты.

Регистрация кандидатов началась в МВД ИРИ 11 апреля и будет продолжаться в течение 5 дней. После этого окончательный список кандидатов, имена которых будут внесены в избирательные бюллетени, утвердит Наблюдательный совет ИРИ. Входящие в его состав представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы проведут жесткий отбор. Как показывает практика прошлых президентских кампаний, они отвергают подавляющее большинство кандидатур, оставляя лишь наиболее достойных: в итоге их набирается не более 10.

В статье 35 закона о выборах Ирана говорится, что кандидат в президенты должен быть "иранцем по происхождению и гражданству, уважаемым религиозным и политическим деятелем, компетентным, добродетельным, приверженным принципам исламской революции и официальной религии (исламу шиитского толка - прим. ТАСС), а также должен иметь хорошую репутацию". Эта весьма общая формулировка объясняет массовость обращений за регистрацией - по состоянию на 14:00 местного времени (12:30 мск), как сообщил Штаб по проведению выборов, удостоверения кандидатов получили в МВД 863 человека.

В числе зарегистрированных - экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад, два его заместителя в прежней администрации Хамид Багаи и Масуд Зарибафан, несколько бывших и действующих депутатов меджлиса (иранского парламента).