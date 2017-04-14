ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане

ТАСС/Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опубликовало видеозапись применения сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43 (MOAB, также неофициально называется "матерью всех бомб).

Видеоролик был опубликован в официальном Twitter командования.

Применение бомбы Пентагон подтвердил 13 апреля. Как заявили в пресс-службе ведомства, удар был нанесен "по тоннельному комплексу" боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Нангархар.

Как позже сообщило агентство AFP со ссылкой на афганское правительство, в результате атаки были уничтожены 36 боевиков.