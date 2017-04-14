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ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане

Международная панорама
14 апреля, 17:21 UTC+3
США использовали сверхмощную неядерную бомбу против ИГ
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Материал из 1 страницы

ТАСС/Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опубликовало видеозапись применения сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43 (MOAB, также неофициально называется "матерью всех бомб).

Видеоролик был опубликован в официальном Twitter командования.

Применение бомбы Пентагон подтвердил 13 апреля. Как заявили в пресс-службе ведомства, удар был нанесен "по тоннельному комплексу" боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Нангархар.

Как позже сообщило агентство AFP со ссылкой на афганское правительство, в результате атаки были уничтожены 36 боевиков.

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