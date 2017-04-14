Президент Молдавии примет участие в параде Победы в Москве

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КИШИНЕВ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить праздничный военный парад 9 мая на Красной площади и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне. Соответствующую запись молдавский лидер сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
"В частности, в ходе нашей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в нашей стране и двусторонние отношения между нашими странами. Принял приглашение посетить праздничный военный парад 9 Мая на Красной площади, а также принять участие и выступить на Санкт-Петербургском экономическом форуме в начале июня. Вновь поблагодарил российского президента за положительное решение вопросов по экспорту молдавских товаров на российский рынок и по амнистии мигрантов из Молдовы", - написал Додон.
Он также сообщил, что обсудил двусторонние отношения и перспективы взаимодействия в рамках Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) на встречах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Армении Сержем Саргсяном и руководителем Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По словам Додона, в ходе переговоров он получил приглашения посетить с визитом Белоруссию в июле и Армению во второй половине года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин на полях саммита глав стран - участниц ЕврАзЭС в Бишкеке кратко пообщался с Додоном.