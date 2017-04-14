Оппозиция потребовала от Конституционного суда Армении аннулировать итоги выборов

ЕРЕВАН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Оппозиция обжаловала итоги парламентских выборов в Конституционном суде Армении. Уполномоченный представитель оппозиционного блока партий "Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении" (АНК-НПА) адвокат Тигран Егорян передал в высшую судебную инстанцию страны заявление с требованием признать недействительными результаты голосования, которое состоялось 2 апреля.

"Только что мы получили обращение блока АНК-НПА, - подтвердил корреспонденту ТАСС руководитель аппарата Конституционного суда Армении Арушан Акопян. - Заявление зарегистрировано как входящий документ в 17:34". По традиции оппозиция принесла заявление об обжаловании итогов выборов за считанные минуты до истечения предусмотренного срока.

По закону обжаловать выборы можно было лишь 14 апреля, на пятый день после объявления результатов голосования, и только в рабочее время - до 18 часов (17:00 мск). Если обращение будет принято к производству, первое заседание нового парламента будет отложено.

Блок Тер-Петросяна говорит о нарушениях

Блок АНК-НПА, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место. В заявлении, с которым альянс выступил в прошлую пятницу, утверждалось, что голосование "сопровождалось массовыми нарушениями избирательного права, организованными и скоординированными властями". В этой связи блок объявил о намерении обжаловать итоги выборов в Центральной избирательной комиссии и в Конституционном суде Армении.

После подведения итогов выборов в минувшее воскресенье ЦИК отклонила жалобу АНК-НПА, признав их требования безосновательными. "В ходе выборов не имели место нарушения избирательного кодекса Армении, которые могли повлиять на итоги голосования", - говорится в сообщении ЦИК.

Заявление рассмотрят за 15 дней

Если обращение АНК-НПА будет принято к производству, первое заседание парламента нового созыва будет отложено. Конституционный суд рассмотрит заявление оппозиции в течение 15 дней и вынесет решение в срок до 29 апреля включительно. В этом случае первое заседание парламента состоится в третий четверг после объявления решения этой инстанции. Таким образом, в зависимости от того, когда будет вынесено решение суда, парламент нового созыва соберется 11 или 18 мая, пояснили корр. ТАСС в аппарате Конституционного суда.

Согласно объявленным ЦИК официальным итогам выборов, состоявшихся 2 апреля, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта правоконсервативная партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте нового, шестого созыва. В законодательный орган прошли еще три политические силы - центристские блоки партий "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (девять мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (семь мандатов).