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На западе ФРГ задержаны три предполагаемых исламиста

Международная панорама
14 апреля, 18:57 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Задержаны 27-летний афганец, 27-летний турок и 25-летняя немка
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БЕРЛИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Три предполагаемых исламиста задержаны в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, они подозреваются в том, что могли оказывать содействие арестованному ранее радикалу в подготовке террористического акта на территории ФРГ. Об этом сообщили в прокуратуре города Целле.

"Задержаны 27-летний афганец, 27-летний турок и 25-летняя немка", - подчеркивается в заявлении. По версии следствия, они оказывали поддержку и находились в постоянном контакте с другим жителем Германии, радикальным исламистом, которого арестовали еще 21 февраля текущего года.

Ранее в ходе допросов он сознался в том, что собирался заманить в ловушку представителей полиции и взорвать рядом с ними бомбу.

По состоянию на начало февраля германским правоохранительным органам были известны имена 570 исламистов, которые могут совершить теракт. При этом около половины из них, как предполагается, находятся в Германии.

Кроме того, по всей стране ведется 760 уголовных дел против 1 тыс. подозреваемых по статьям, связанным с террористической деятельностью.

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