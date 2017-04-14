На западе ФРГ задержаны три предполагаемых исламиста

БЕРЛИН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Три предполагаемых исламиста задержаны в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, они подозреваются в том, что могли оказывать содействие арестованному ранее радикалу в подготовке террористического акта на территории ФРГ. Об этом сообщили в прокуратуре города Целле.

"Задержаны 27-летний афганец, 27-летний турок и 25-летняя немка", - подчеркивается в заявлении. По версии следствия, они оказывали поддержку и находились в постоянном контакте с другим жителем Германии, радикальным исламистом, которого арестовали еще 21 февраля текущего года.

Ранее в ходе допросов он сознался в том, что собирался заманить в ловушку представителей полиции и взорвать рядом с ними бомбу.

По состоянию на начало февраля германским правоохранительным органам были известны имена 570 исламистов, которые могут совершить теракт. При этом около половины из них, как предполагается, находятся в Германии.

Кроме того, по всей стране ведется 760 уголовных дел против 1 тыс. подозреваемых по статьям, связанным с террористической деятельностью.