Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британские спецслужбы набирают на работу людей со знанием России и русского языка

Международная панорама
14 апреля, 20:59 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Центр правительственной связи и МИ-5 ищут не просто лингвистов, но и знатоков в сферах культуры, истории, политики и идеологии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Штаб-квартира Центра правительственной связи (GCHQ)

Штаб-квартира Центра правительственной связи (GCHQ)

© PA/file via AP

ЛОНДОН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Две британские спецслужбы - Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), отвечающий за безопасность каналов связи между органами власти, и служба контрразведки МИ-5 - сообщили о наборе на работу людей со знанием не только русского языка, но и России как страны. Информация об этом размещена на сайте GCHQ и продублирована на странице Центра в социальной сети Twitter.

"Ваше знание русского языка может открыть для вас увлекательную карьеру в разведке. Вступив в ряды МИ-5 или Центра правительственной связи, вы можете сыграть ключевую роль в деле защиты Соединенного Королевства", - сказано в заявлении.

Там также отмечается: "Мы ищем лингвистов на роль, которая выходит далеко за пределы перевода и расшифровок. Она требует знаний в сферах культуры, истории, политики и идеологии. Вы можете позволить МИ-5 и Центру правительственной связи сделать правильный выбор, чтобы обеспечить национальную безопасность".

Тем, кто будет принят на работу, будет предоставлена зарплата размером до £30,5 тысяч ($38 тыс.) в год. Им предлагается обучиться новым техническим знаниям, чтобы применять их на практике при проведении анализа разведданных. Новым русскоязычным сотрудникам спецслужб предложено действовать в составе оперативных групп разведагентств и сотрудничать с государственными министерствами и ведомствами. В заявлении дается понять, что для выполнения этой работы потребуются аналитический склад ума, логическое мышление и умение обращать внимание на детали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Доходы членов правительства и Администрации президента РФ с 2012 года
3
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
4
Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
5
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
6
США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16
7
Меморандум о предотвращении инцидентов между РФ и США официально не возобновлялся
Темы дня
Загрузка...
Реклама