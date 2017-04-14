AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Приказ командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона о применении сверхмощной фугасной авиационной бомбы не нуждался в одобрении американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, Николсон обладает постоянными полномочиями на использование бомбы, именуемой "матерью всех бомб". Отмечается, что бомба находилась в Афганистане с января.
По словам источника агентства, Николсон принял решение о применении сверхмощной бомбы не только для уничтожения объектов, принадлежащих боевикам "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), но и для того, чтобы продемонстрировать лидерам ИГ свою решимость ликвидировать группировку.
Использование супербомбы в Афганистане не было посланием для какой-либо страны, включая Северную Корею, уточнило агентство.
13 апреля Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки ИГ в уезде Ачин провинции Нангархар. Была применена сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которую в Пентагоне называют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).
Позже агентство France-Presse (AP) со ссылкой на официальное заявление афганского правительства сообщило, что в результате этого удара были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков ИГ.