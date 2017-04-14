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Эсминец ВМС США Stethem находится в Южно-Китайском море

Международная панорама
14 апреля, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Эсминец проводит рутинные операции, взаимодействуя с кораблями флотов союзных стран
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ВАШИНГТОН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американский эсминец USS Stethem проводит рутинные операции в акватории Южно-Китайского моря, в том числе взаимодействуя с кораблями флотов союзных стран. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

"Находясь в этом районе, USS Stethem произвел дозаправку на море при помощи судна Королевского флота Новой Зеландии (танкера - прим. ТАСС) HMNZS Endeavour", - говорится в сообщении. В ВМС отметили, что это позволит эсминцу сохранять боеготовность и способность проводить иные операции.

USS Stethem, который входит в состав 7-го флота США, покинул порт приписки в Японии в начале этого года. Корабль участвовал в совместных учениях, которые проводили США и Республика Корея у берегов Корейского полуострова.

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