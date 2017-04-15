Спецдокладчик ООН по правам человека похвалила Кубу за усилия по борьбе с торговлей людьми

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ГАВАНА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Куба прилагает значительные усилия в сфере борьбы с торговлей людьми. Об этом заявила в пятницу в Гаване специальный докладчик ООН по этому вопросу Мария Грация Джаммаринаро.
"Я увидела, что на Кубе существует политическая воля бороться с торговлей людьми", - заявила Джаммаринаро на пресс-конференции, состоявшейся по итогам ее пятидневного визита на остров Свободы.
Спецдокладчик ООН отметила, что "высокий уровень образования, здравоохранения и социального обеспечения на Кубе снижает риск того, что уязвимые группы населения могут подвергнуться эксплуатации". Эксперт всемирной организации также указала, что принятый недавно на Кубе план действий по борьбе с торговлей людьми соответствует международным нормам.
Джаммаринаро выразила надежду на то, что ее визит на Кубу будет способствовать "более интенсивному и плодотворному" диалогу между Гаваной и ООН по вопросу соблюдения прав человека.
Ранее в пятницу Джаммаринаро провела в Гаване переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна будет и дальше придерживаться взятых на себя международных обязательств по борьбе с торговлей людьми.
Джаммаринаро прибыла на Кубу с официальным визитом 10 апреля по приглашению местного правительства. Помимо главы МИД, она встретилась с министром юстиции Марией Эстер Реус, председателем Национальной ассамблеи народной власти Эстебаном Ласо Эрнандесом и представителями ряда общественных организаций острова.
Поездка Джаммаринаро на Кубу стала первым визитом в страну независимого эксперта Совета ООН по правам человека за последние 10 лет. В последний раз эксперт всемирной организации по правам человека приезжал на Кубу в 2007 году. Им был швейцарец Жан Циглер, бывший спецдокладчик ООН по вопросу о праве на достаточное питание.
Итальянский судья Джаммаринаро была назначена спецдокладчиком ООН в июне 2014 года.