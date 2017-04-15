AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР

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ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США продолжат оказывать давление на КНДР с целью ее полной денуклеаризации, однако применять военные методы Вашингтон не планирует. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в администрации.
По их словам, в пятницу советники президента США Дональда Трампа рассмотрели целый ряд возможных шагов, призванных заставить Пхеньян отказаться от развития своей ядерной программы, включая свержение правительства страны, а также, наоборот, включение КНДР в клуб ядерных держав. В итоге помощники главы государства решили "продолжать усиливать давление" на республику, в том числе при помощи ее главного торгового партнера - Китая.
Целью этих действий является полная денуклеаризация КНДР. Вашингтон при этом не согласится ни на соглашение о контроле за вооружениями, ни на сокращение арсенала Пхеньяна. Более того, в администрации рассчитывают, что Китай и Россия в ООН согласятся усилить санкции в отношении Пхеньяна, в случае если власти страны проведут еще одно ядерное испытание.
В то же время такое испытание не станет основанием для применения военной силы, утверждает источник AP в Пентагоне. США также не пойдут на это, если Северная Корея в очередной раз произведет ракетный запуск. Подобная реакция последует лишь в случае удара КНДР по Южной Корее, Японии или по самим США.