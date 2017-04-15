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AP: США не будут применять военные методы для денуклеаризации КНДР

Международная панорама
15 апреля, 0:33 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
По данным источников агентства Associated Press в американской администрации, помощники Трампа решили "продолжать усиливать давление" на республику, в том числе при помощи Китая
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© AP Photo/Wong Maye-E)

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США продолжат оказывать давление на КНДР с целью ее полной денуклеаризации, однако применять военные методы Вашингтон не планирует. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники в администрации.

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По их словам, в пятницу советники президента США Дональда Трампа рассмотрели целый ряд возможных шагов, призванных заставить Пхеньян отказаться от развития своей ядерной программы, включая свержение правительства страны, а также, наоборот, включение КНДР в клуб ядерных держав. В итоге помощники главы государства решили "продолжать усиливать давление" на республику, в том числе при помощи ее главного торгового партнера - Китая.

Целью этих действий является полная денуклеаризация КНДР. Вашингтон при этом не согласится ни на соглашение о контроле за вооружениями, ни на сокращение арсенала Пхеньяна. Более того, в администрации рассчитывают, что Китай и Россия в ООН согласятся усилить санкции в отношении Пхеньяна, в случае если власти страны проведут еще одно ядерное испытание.

В то же время такое испытание не станет основанием для применения военной силы, утверждает источник AP в Пентагоне. США также не пойдут на это, если Северная Корея в очередной раз произведет ракетный запуск. Подобная реакция последует лишь в случае удара КНДР по Южной Корее, Японии или по самим США.

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