NYT: при взрыве сверхмощной бомбы США в Афганистане уничтожены более 80 боевиков

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские военные в результате применения сверхмощной фугасной авиационной бомбы в восточной части Афганистана уничтожили 82 боевика. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты The New York Times.

Издание ссылается на заявление представителя губернатора провинции Нангархар, на территории которой был нанесен авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее в оборонном ведомстве Афганистана заявили, что применение бомбы позволило уничтожить не менее 36 боевиков, обрушились три большие пещеры.

В публикации отмечается, что информация о том, какой ущерб был нанесен экстремистам, все еще уточняется. Взрыв бомбы почувствовали местные жители, которые находились на расстоянии десятков километров от места ее применения.

Ранее Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную управляемую авиационную бомбу GBU-43, именуемую в США "матерью всех бомб". Представитель оборонного ведомства США пояснил, что эта бомба была использована в боевых условиях впервые. Он указал, что операцию планировали в течение нескольких месяцев.

Удар был нанесен 13 апреля по тоннелям и пещерам местной ячейки ИГ в уезде Ачин провинции Нангархар. Позже проживающий в России бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал на своей странице в Twitter, что указанный подземный комплекс ранее был создан в Афганистане на средства самих США. Сноуден сослался на статью в NYT от 2005 года, в которой говорится, что строительство финансировалось в 1980-е годы ЦРУ. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.