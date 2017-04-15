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NYT: при взрыве сверхмощной бомбы США в Афганистане уничтожены более 80 боевиков

Международная панорама
15 апреля, 2:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Ранее в оборонном ведомстве Афганистана заявили, что применение бомбы позволило уничтожить не менее 36 боевиков
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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские военные в результате применения сверхмощной фугасной авиационной бомбы в восточной части Афганистана уничтожили 82 боевика. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты The New York Times.

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Издание ссылается на заявление представителя губернатора провинции Нангархар, на территории которой был нанесен авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее в оборонном ведомстве Афганистана заявили, что применение бомбы позволило уничтожить не менее 36 боевиков, обрушились три большие пещеры.

В публикации отмечается, что информация о том, какой ущерб был нанесен экстремистам, все еще уточняется. Взрыв бомбы почувствовали местные жители, которые находились на расстоянии десятков километров от места ее применения.

Ранее Пентагон подтвердил, что впервые применил в Афганистане сверхмощную управляемую авиационную бомбу GBU-43, именуемую в США "матерью всех бомб". Представитель оборонного ведомства США пояснил, что эта бомба была использована в боевых условиях впервые. Он указал, что операцию планировали в течение нескольких месяцев.

Удар был нанесен 13 апреля по тоннелям и пещерам местной ячейки ИГ в уезде Ачин провинции Нангархар. Позже проживающий в России бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден написал на своей странице в Twitter, что указанный подземный комплекс ранее был создан в Афганистане на средства самих США. Сноуден сослался на статью в NYT от 2005 года, в которой говорится, что строительство финансировалось в 1980-е годы ЦРУ. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

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