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Главы МИД Великобритании и Франции подвергли критике позицию РФ по Сирии в СБ ООН

Международная панорама
15 апреля, 4:14 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Борис Джонсон и Жан-Марк Эйро в своей статье сообщили, что ученые исследовали пробы, взятые у жертв предполагаемой химатаки, и подтвердили наличие в них зарина или подобной ему субстанции
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ЛОНДОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Главы МИД Великобритании и Франции Борис Джонсон и Жан-Марк Эйро в совместной статье под названием "Как долго ООН сможет терпеть позор химической атаки против сирийских граждан?", опубликованной в газете The Guardian, подвергли критике позицию России, которая заблокировала резолюцию СБ ООН по химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

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"Мы глубоко сожалеем о том, что 12 апреля СБ ООН не смог продемонстрировать единства. Вместе с США мы предложили резолюцию, которая осуждает эту химическую атаку и вновь заявила о своей беспристрастной поддержке следственной группы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он (предложенный проект резолюции) был простым и сбалансированным. Россия наложила на него вето - свое восьмое вето по Сирии с 2011 года, это вето сопровождалось перечнем лживых утверждений, предназначавшихся для того, чтобы посеять сомнения в ответственности режима (президента Сирии Башара Асада)", - сказано в статье.

При этом министры сообщили, что британские ученые исследовали пробы, взятые у жертв химической атаки, которые подтвердили наличие в них газа зарин или подобной ему субстанции. Со ссылкой на информацию, приведенную в одном из расследований, авторы статьи сообщили, что в районе Хан-Шейхуна на расстоянии, достаточном для проведения атаки, были замечены два сирийских самолета. "Мы полагаем, что только режим располагал потенциалом, чтобы произвести такую атаку. Поэтому очень вероятно, что она была осуществлена режимом Асада", - отметили главы МИД.

"Российские утверждения, что ударам подверглись запасы (химоружия) оппозиции не соответствуют фактам", - добавили министры. Джонсон и Эйро признали, что "Совбез (ООН) разделен и поэтому неспособен положить конец" страданиям сирийского народа. "Мы должны вернуть единство. Мы должны побороть этот ужасный кризис, который подрывает основополагающие ценности человечества", - констатировали они.

Выходом из создавшейся ситуации Джонсон и Эйро видят контролируемое установление перемирия, которое будет подвергаться международному мониторингу.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.

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Персоны
Эйро, Жан-Марк Джонсон, Борис
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