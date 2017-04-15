СМИ: на параде в Пхеньяне могут быть представлены новые баллистические ракеты

ТОКИО, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Сразу несколько видов баллистических ракет, включая межконтинентальные и баллистические ракеты подводной лодки (БРПЛ), могут быть представлены на проходящем в эти минуты в Пхеньяне военном параде. С таким мнением выступило агентство Kyodo, осуществляющее мониторинг парада.

Отмечается, что среди них может быть новая северокорейская БРПЛ KN-15 "Пуккыксон-2", а также новые модификации межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Ранее газета Nikkei также отмечала, что среди вооружения, представленного на параде Корейской народной армии (КНА), были представлены новые модификации установок реактивной артиллерии.