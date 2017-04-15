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Япония ожидает от КНДР активных действий в апреле

Международная панорама
15 апреля, 6:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Глава МИД страны Фумио Кисида заявил, что японское правительство продолжит тщательно собирать и анализировать информацию, и серьезно готовиться к любому развитию ситуации
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ТОКИО, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии предполагает, что в текущем месяце КНДР может предпринять ряд активных действий. Такое мнение выразил глава МИД Японии Фумио Кисида.

"В апреле в КНДР отмечаются различные годовщины - принимая во внимание предыдущий опыт, мы считаем, что стоит ожидать активных действий", - подчеркнул Кисида. Он также добавил, что правительство Японии продолжит тщательно собирать и анализировать информацию, и серьезно готовиться к любому развитию ситуации.

В Пхеньяне в эти минуты проходит военный парад по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя и первого президента Народной Кореи, генералиссимуса и автора идей чучхе.

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