Япония ожидает от КНДР активных действий в апреле

ТОКИО, 15 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Правительство Японии предполагает, что в текущем месяце КНДР может предпринять ряд активных действий. Такое мнение выразил глава МИД Японии Фумио Кисида.

"В апреле в КНДР отмечаются различные годовщины - принимая во внимание предыдущий опыт, мы считаем, что стоит ожидать активных действий", - подчеркнул Кисида. Он также добавил, что правительство Японии продолжит тщательно собирать и анализировать информацию, и серьезно готовиться к любому развитию ситуации.

В Пхеньяне в эти минуты проходит военный парад по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя и первого президента Народной Кореи, генералиссимуса и автора идей чучхе.