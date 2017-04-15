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КНДР пообещала ответить ядерным ударом на любые провокации со стороны США

Международная панорама
15 апреля, 6:28 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 15, апреля. /ТАСС
Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи заявил, "если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом"
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ПХЕНЬЯН, 15 апреля. /ТАСС/. Власти КНДР нанесут сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США. Об этом, выступая на военном параде в Пхеньяне, заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета страны Цой Рён Хе.

"Нашим ядерным оружием справедливости мы уничтожим ядерное оружие США, - подчеркнул он. - Если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом".

В Пхеньяне в эти минуты проходит военный парад по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, основателя и первого президента Народной Кореи, генералиссимуса и автора идей чучхе.

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