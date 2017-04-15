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На военном параде в КНДР демонстрировались баллистические ракеты

Международная панорама
15 апреля, 7:15 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Вечером власти КНДР обещали устроить в центре Пхеньяна грандиозный фейерверк по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена
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ПХЕНЬЯН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси, демонстрировались на крупном военном параде в столице КНДР, устроенном по случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования.

По площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня, передает корреспондент ТАСС с места события.

Перед почетной трибуной на площади имени Ким Ир Сена, на которой находился лидер страны Ким Чен Ын, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105. Зрителям импонировало, что председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пребывает в хорошем настроении, Ким Чен Ын улыбался, взмахами руки приветствовал участников парада.

Перед смотром на площади выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рён Хе, который заявил, что "КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на любые провокации США".

Вечером власти КНДР обещали устроить в центре Пхеньяна по случаю праздника грандиозный фейерверк.

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