Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде

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По случаю национального праздника - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, в столице Северной Кореи состоялся военный парад.
По площади Пхеньяна прошли танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Также демонстрировались баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси, среди которых, по утверждению военных экспертов была и баллистическая ракета морского базирования. В мероприятии приняли участие и парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, а в небе над городом авиагруппа изобразила цифру 105. На празднике присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. В галерее ТАСС - самые яркие моменты крупного военного парада в Пхеньяне.