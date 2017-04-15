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Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде

Международная панорама
15 апреля, 12:38 UTC+3
В галерее ТАСС - самые яркие моменты парада в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена
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© EPA/HOW HWEE YOUNG
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© AP Photo/Wong Maye-E
© REUTERS/Damir Sagolj
© AP Photo/Wong Maye-E
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© AP Photo/Wong Maye-E
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© REUTERS/Damir Sagolj
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© REUTERS/Damir Sagolj
© AP Photo/Wong Maye-E
© AP Photo/Wong Maye-E
© REUTERS/Damir Sagolj
© EPA/HOW HWEE YOUNG
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© EPA/HOW HWEE YOUNG
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© AP Photo/Wong Maye-E
© REUTERS/Damir Sagolj
© AP Photo/Wong Maye-E
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© AP Photo/Wong Maye-E
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© REUTERS/Damir Sagolj
© EPA/HOW HWEE YOUNG
© REUTERS/Damir Sagolj
© AP Photo/Wong Maye-E
© AP Photo/Wong Maye-E
© REUTERS/Damir Sagolj
© EPA/HOW HWEE YOUNG

По случаю национального праздника  - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, в столице Северной Кореи состоялся военный парад.

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По площади Пхеньяна прошли танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Также демонстрировались баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси, среди которых, по утверждению военных экспертов была и баллистическая ракета морского базирования. В мероприятии приняли участие и парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, а в небе над городом авиагруппа изобразила цифру 105. На празднике присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. В галерее ТАСС - самые яркие моменты крупного военного парада в Пхеньяне.

 

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